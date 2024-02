Vadhir Derbez ha decidido dar un giro distinto en su carrera con algunos lanzamientos musicales, con los cuales tomó la decisión de iniciar una gira que lleva por nombre ‘Morrito Tour’, no obstante, informó que tendrá que posponer algunas fechas luego de contagiarse de Covid-19.

El actor mexicano tenía planeado presentarse el próximo 23 de febrero en Querétaro para ofrecer un show completo a sus fanáticos y convivir con ello; sin embargo, tuvo que posponer la fecha, con el objetivo de recuperarse por completo y mantenerse estable.

Vadhir Derbez habla de su estado de salud tras contagiarse de Covid

Fue a través de un comunicado que el equipo del hijo de Eugenio Derbez anunció la reprogramación del concierto, además de explicar en la descripción de su publicación los síntomas que experimentó antes de conocer el diagnóstico.

“Me llevo sintiendo muy mal los últimos días y al fin me di cuenta al hacerme pruebas que era Covid. Aunque siento que ya no es tan alarmante como antes, de igual manera no me siento al 100 para cantar y darles un buen show”, escribió en su publicación de Instagram.

Pese a que el intérprete permanece estable, explicó que prefirió mover la fecha de su próximo concierto, con el objetivo de cuidar el bienestar de las personas que pensaban asistir, especialmente porque algunas de las entradas incluían una convivencia personal con Vadhir Derbez.

“Aparte de que no podría dar el Meet and Greet sin poner en riesgo a la gente que vaya, entonces se tomó la decisión de mover la fecha para cuidar la salud de toda la gente a mi alrededor”, agregó.