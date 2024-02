Dolida y entre lágrimas, Andrea Legarreta despidió a su amiga que perdió la lucha contra el cáncer

Andrea Legarreta no suelta las tendencias y los rumores. (Foto: Cortesía.)

La tristeza y el dolor han perseguido en estos últimos tiempos a la reconocida conductora del matutino “HOY”, Andrea Lagarreta, a quien hace hace casi siete meses, 29 de julio, le tocó vivir un duro momento al perder físicamente a su madre, doña Isabel Martínez “Chabelita”.

“Andy”, como también es conocida, nuevamente se viste de luto, dejándose ver totalmente destrozada y dolida, al confirmarse el fallecimiento de una querida integrante de “HOY”. Se trata de Perla Falcón, quien formaba parte del equipo de trabajo del área de maquillaje y peinados del programa.

“Algún día nos volveremos a encontrar y me harás todos los hermosos peinados que me hacías, tendremos más pláticas profundas y reconfortantes, cantaremos y nos reiremos muchísimo como lo hacíamos. Se me rompe el corazón mi adorada amiga Perlita, te voy a extrañar mucho. Vuela alto mi reina, te guardo en mi corazón”, escribió en su perfil de Instagram.

Andrea Legarreta se muestra conmovida por la muerte de su maquilladora La conductora y actriz expresó su amor hacia Perla, quien trabajó por años en el área de maquillaje

Te puede interesar: Andrea Legarreta revela cómo murió su madre Isabel Martínez

Andrea Escalona, quien también forma parte del staff de presentadores, dejo ver su dolor al igual que su compañera, comentando en su cuenta de Instagram con la publicación de una imagen, “Una amiga que luchó hasta el final”.

Perla, además era muy querida por muchos de los famosos de Televisa, su trabajo era muy reconocido y le brindó la oportunidad de trabajar con Marisol Gonzáles, Maca Carriedo, Tania Rincón, entre otros.

Homenaje en memoria de Perla

Durante la transmisión en vivo del pasado jueves, la también actriz emitió un contundente homenaje en memoria de quien fue una gran talentosa para todo el equipo.

“Hoy despedimos con mucho amor a una compañera hermosa, una compañera que pasó de ser nuestra peinadora, talentosa, a ser familia. Y en la familia de Hoy estamos de luto porque Perla Falcón, una mujer hermosa, chambeadora, después de estar varios meses en una batalla contra el cáncer, decidió volar”, dijo entre lágrimas.

“Mucho se dice que los que trabajamos aquí, de tanto compartir vida, de tanto compartir momentos, de tanto a abrir nuestro corazón pasamos de ser compañeros de trabajo a ser familia