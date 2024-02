“No se vuelve al pasado”, la indirecta de Nicki Nicole a Peso Pluma con la que le dejó claro que lo superó

Nicki Nicole se ha mostrado afectada tras la infidelidad de Peso Pluma, luego que circulara en redes un video donde se veía al cantante tomado de la mano con una influencer.

Días después, la cantante confirmó su ruptura y aseguró que se había enterado como todos, por las redes, agradeciendo el apoyo y cariño de sus fans.

Luego, el fin de semana pasado ofreció un concierto en Guatemala y no pudo contener las lágrimas, mostrándose afectada, sin dar detalles de cómo se sentía.

“Es muy importante para mí que estén acá esta noche. Saben que más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas. Que estén acá hoy es un gran apoyo de verdad”, dijo la famosa a sus fans.

Nicki Nicole envía indirecta a Peso Pluma con apoyo de Tini y Emilia Mernes

Nicki Nicole ha seguido enfocada en su carrera y también se ha dado la oportunidad de salir a disco con amigos para superar este momento difícil que vive.

Hace unos días fue captada en una discoteca con Rauw Alejandro, y este jueves también acudió a una fiesta en una disco con sus amigas, las cantantes Tini y Emilia Mernes.

En la disco pusieron el tema de Nicki Nicole con Bizarrap, Music Session 13 y cantó una estrofa con dolor pero muchos aseguran que fue una gran indirecta para Peso Pluma.

“Bienvenido, dolor, te invito a formar parte, El amor se fue hace rato, no quiso esperarte. Realmente vos y yo somos algo a parte, esto me pasa por, mi corazón, fiarte. Daría todo por volver a lo de antes, pero no se vuelve al pasado, por más que te cante”, fue la parte de su propio tema que cantó Nicki Nicole.

A su lado estaban las cantantes Tini y Emilia Mernes, quienes la apoyaron y cantaron con ella, dejándole saber que están a su lado en estos momentos difíciles.

“Lo que daría por ser tan fuerte como Nicki, que nadie apague tu brillo”, “todavía no lo supera, se nota que si le dolió”, “parece que si le dolió, no era una relación fingida”, “pobre Nicki, se ve dolida, pero ya lo superarás amiga”, y “no vale la pena llorar por ese bobo, sácalo de tu vida y supéralo”, fueron algunos de los comentarios en redes.