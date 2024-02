Usuarios afirman que este es el participante más falso de ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ ha sido sin duda uno de los Reality show de Telemundo que más ha dado de qué hablar en los últimos días en redes sociales, sobre todo por el hecho de que en el corto tiempo que lleva, han surgido diversas polémicas con los habitantes que ha dejado a todos sorprendidos, esto se debe a que cada uno de los que se encuentran dentro son reconocidas celebridades que han estado compartiendo su estadía, pero, lo que más se han visto son las discusiones, que van desde la comida, hasta las diferencias en sus costumbres o personalidades.

Tal es el caso de la más reciente discusión en la que se vio involucrado a Alfredo Adame, Lupillo Rivera y Gregorio Pernía. Sin embargo, en medio de estas discusiones también se ha hecho notar el romanticismo entre los que habitan en la casa, uno de los más resaltantes que ha dejado a todos sin palabras en el Christian Estrada y Aleska Génesis quienes al parecer en vísperas del 14 de febrero mantuvieron relaciones sexuales luego de que el ex participante la sorprendiera llegando a la casa mientras en carroza y caballo, vestido de príncipe azul.

No obstante, aunque muchos se han emocionado con cada una de estas escenas, hay otros que la critican debido a que ambos solo tenían una semana de haberse conocido, al mismo tiempo que Clovis Nienow intentaba conquistarla, pero esta la ha rechazado una y otra vez.

Adicional a todo esto, a la modelo venezolana, ex novia de Nicky Jam se le ha criticado, no solo por estar coqueteando con Clovis y Christian, sino también se le vio recientemente con Rodrigo Romeh, por lo que muchos usuarios dicen que Aleska siempre busca llamar la atención y tener el cariño de los hombres, catalogándola de falsa y de que utiliza esta estrategia para poder ganar la competencia.

“Es un tema de atención. NECESITA COMO SEA, ser adorada, atraer a los hombres, tenerlos a todos. Al final es inseguridad”.

“Esa es su estrategia engatusar a todos los hombres, como en la vida real”.

“¡Ay no! primero Clovis y ahora mi Romeh ojalá y no se siga el juego porque se destruirá el cuarto y esa vieja ya le echó el ojo y no lo soltara”.