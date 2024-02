Así es como los usuarios muestran su apoyo a RBD tras lo ocurrido en los Premios Lo Nuestro

La gala de los Premios Lo Nuestro 2024 fue testigo de impresionantes actuaciones de artistas como Anitta, Maluma, Don Omar, Wisin & Yandel, entre otros, que emocionaron a los asistentes. Sin embargo, no todo transcurrió sin problemas, ya que se generó la primera controversia que afectó directamente a Christopher Uckermann y Christian Chávez, miembros de RBD, quienes se vieron impedidos de ingresar al evento debido a un supuesto “error” en sus boletos. Ambos optaron por compartir la realidad de esta situación desde su cuenta de Instagram.

A través de una publicación en sus historias, se muestra a los cantantes dentro de un automóvil con expresiones de preocupación, pues Christopher empieza a relatar que salían de la ceremonia de premiación y expresan su pesar por no poder estar presentes, ya que, según ellos, “recibieron los boletos equivocados y no existían mesas” para ambos.

“Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer es una organización extraña. Nos vamos ir a cenar, pero los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados”, dijo.

A pesar de la desafortunada situación que vivieron estos dos artistas mexicanos, demostraron una actitud positiva. Incluso, en otra publicación, expresaron su agradecimiento a sus seguidores de todo el mundo por los mensajes de apoyo recibidos y enfatizaron que no estuvieron satisfechos con el trato recibido por parte de la organización.

“Nos duele no ver a RBD, pero nosotros somos más grandes que esto”, finalizó diciendo el famoso.

Cabe resaltar que, la agrupación mexicana ganó un premio en la categoría ‘Grupo o Dúo del Año – Pop’, razón por la cual, tras escuchas sus declaraciones, los usuarios inmediatamente reaccionaron en redes sociales, utilizando como apoyo el HashTag “RBD merece Respeto”, haciendo que la banda música se hiciera tendencia en las redes sociales.

Fue una falta de respeto una ‘groserada’ de parte de @premiolonuestro y su pésima logística, lo mínimo que deberían hacer es ofrecer una disculpa pública a RBD el Grupo Pop Del Año y a todos sus fans! #RBDmerecerespeto pic.twitter.com/BoH0xhXS2y — Maria Andrea (@Eacontreras4) February 23, 2024

Declaraciones de los chicos del grupo #RBD después de su salida de #PremioLoNuestro por no tener lugar para sentarse y no poder recibir su premio.#RBDMereceRespeto #JusticiaParaRBD pic.twitter.com/5aItl4tA6o — CapitanAlex🇮🇨 (@CapitanAlex29) February 23, 2024