La Casa de los famosos: Así han reaccionado los fans de Gregorio Pernía por su salida del reality

El reconocido actor Gregorio Pernía tomó durante esta semana la decisión de retirarse del popular programa televisivo “La Casa de los Famosos”, dejando perplejos a sus seguidores y generando diversas reacciones en las redes sociales.

Con la voz entrecortada y lágrimas en su rostro, Gregorio, también conocido como “el Titi”, compartió la noticia de su salida a sus compañeros en un emotivo momento.

Así mismo lo comentó:

“Espero no haberles quedado mal a las personas que me alentaron a venir acá. Fueron cuatro semanas en un proceso bien duro, arduo e intenso. Tuve un aprendizaje muy grande en el que puso a prueba mi paciencia y tolerancia, espero no quedar en deuda con nadie”

A pesar del apoyo del público y de sus seguidores, quienes lo mantuvieron dentro del juego, Gregorio decidió pedir ser nominado para poder salir de la casa y regresar a Colombia. Su estrategia no salió como esperaba, ya que contra su deseo, fue salvado por la votación de los espectadores.

Las reacciones en las redes sociales fueron mixtas. Por un lado, hubo descontento por la pérdida que significaba para el programa la salida de Gregorio, considerado por muchos como un gran ser humano y un jugador destacado.

Sin embargo, también hubo comprensión y apoyo hacia su decisión de priorizar a su familia y alejarse de un entorno que consideraba tóxico.

Reacción del público en redes sociales