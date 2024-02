La vez que Daniel Bisogno reveló que ya tiene listo su testamento listo

El presentador de entretenimiento, Daniel Bisogno, visitó a un notario público para formalizar su testamento, asegurando así que sus beneficiarios cuenten con la certeza de no quedar desamparados.

Esta elección por parte del conductor surgió a raíz de los problemas de salud que ha experimentado, como el incidente del 19 de octubre en el que los conductores de ‘Ventaneando’ informaron que fue hospitalizado para someterse a la extirpación de la vesícula.

“Decidieron los doctores que era mejor retirar la vesícula para que todo estuviera bien. Y eso fue exactamente lo que pasó”, dijo Bisogno desde su cuenta oficial de ‘X’ (antes Twitter).

En una entrevista conducida por Pati Chapoy, Daniel Bisogno compartió por primera vez que consultó a un notario y completó su testamento. Los principales beneficiarios de este son su hija, Michaela, y sus padres.

“Oye, Daniel, en estos trances que te han dejado literalmente al borde de una situación delicadísima, ¿ya pensaste cómo vas a dejar protegida a tu hija?, ¿Ya fuiste con el notario?”, le cuestionó Chapoy a Bisogno.

Explicó que, en lo que respecta a Michaela, ha previsto todos los gastos, incluso hasta la universidad, ya que su hija es su máxima preocupación. Por ende, ha organizado todo para garantizarle una vida cómoda.

“Primero que nada tiene un seguro (Michaela) que, si yo llegara a faltar o su mamá, está cubierta su escuela hasta que la termine. Lo que he trabajado, lo mucho o poco que he logrado, es única y exclusivamente para ella, y para ayudar a mis papás en caso de que ‘eso’ fuera a suceder”, dijo Bisogno.

Añadió que adoptó esta medida porque no desea que su hija experimente carencias, y afirmó: “Yo espero no (llegar a morir) porque no me voy a permitir a mí mismo faltarle a mi hija hasta verla crecer, haya hacer lo que haya que hacer”.

“Si tuviera alguna necesidad de este tipo o de cualquier otro, yo creo que tanto tú o cualquiera que tiene hijos, sabe perfectamente que vas a luchar hasta el último momento para estar bien para ellos”, indicó.

Daniel Bisogno afirmó que no considera tener la vida asegurada, por lo cual no está dispuesto a dejar a su hija sin cuidados. En cuanto a la principal fuente de sus ingresos que le permitió dejarle una herencia a su hija, explicó que todo proviene de su labor y esfuerzo profesional.

“Si no se llegara a dar, porque nadie tiene la vida comprada, desamparada no se va a quedar. He trabajado mucho. Es mi número uno, mi hija es mi motivo, así me dijeran ‘tiene que hacer esto o le vamos a mover esto’, lo que fuera, adelante, hagan lo que sea para tenerme cerca de mi hija el mayor tiempo posible”, indicó.

“El que estemos sanos, y me incluyo, no es garantía para que no nos vayamos al otro mundo, por eso te lo pregunto”, agregó Pati Chapoy.