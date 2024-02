Saberspark reacciona al contenido “horrible” de Memo Aponte en YouTube

En un tweet que ha dejado a muchos usuarios de las redes con lágrimas de risa, el famoso creador de contenido en YouTube, Saberspark, ha lanzado una breve crítica hacia el canal de Memo Aponte, el conocido youtuber mexicano que recientemente se ha visto envuelto en polémicas sexuales y por sus contenidos.

Quizá te pueda interesar: Memo Aponte envuelto nuevamente en la polémica por ‘raro’ video

Todo inició cuando Saberspark opinó sobre el video titulado “Un día como The Amazing Digital Circus”, con la gracia y la ironía que lo caracterizan, no pudo contenerse y publicó en su cuenta de X, antes Twitter: “esto es horrible”, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no pudieron evitar ir en busca de más.

Ahora, los seguidores de Saberspark han comenzado a reaccionar al contenido de Memo Aponte, que ha sido objeto de burlas por su material que genera todo tipo de reacciones, en su mayoría negativas.

El momento no podría ser más perfecto

Horas más tarde Saberspark le dedicó otro video al contenido de Memo Aponte:

the timing couldn't be more perfect lmao pic.twitter.com/e0vcMoACWF — Saberspark (@Saberspark) February 23, 2024

Aunque el video ya tiene al menos 13 días en la plataforma, no se sabe si generó polémica desde su lanzamiento o a raíz de la reacciones de este viernes, pero los comentarios del video están desactivados.