Laura Pausini: “Cuando estoy en casa y no trabajo, eso me parece estar ya en una tumba”

Laura Pausini se conectó muy temprano para la entrevista con Publimetro, por la diferencia de horario de Europa. La cantante italiana compartió su sentir sobre su trayectoria y lo emocionada que está de recorrer el mundo con la gira para celebrar sus 30 años de carrera musical.

“Pueden pasar los años, pero algo que no pierdo es la curiosidad, esa es la cosa que más siento igual desde mi debut en el Festival de San Remo. Yo soy bastante sincera y no sería capaz, no soy actriz, no soy capaz de fingir y estar en un escenario sin la curiosidad y la ilusión. Todas las veces que voy a un concierto, encuentro alguien en una entrevista o en una televisión, es un plus y sin eso mi vida sería imposible, porque odio estar en casa (risa)”, señaló Laura Pausini.

Su andar en la música ha sido un proceso de mucho aprendizaje, “me parece increíble que después de 30 años, por lo menos en mi país, las canciones están al número uno y la gira sea toda sold out. Te digo una cosa que me ha pasado muy rara durante esas semanas, en estos 30 años siempre he hecho las giras europeas, donde fue siempre bien, pero nunca había hecho total sold out, no en todas las ciudades. Y este año, después de 30 años, entonces yo me imaginaba de perder un poquito de gente, porque cuando tienes casi 50 años, no hay el mismo público que cuando tienes 20. Pero esa es mi primera gira totalmente sold out en arenas gigantes en Europa. La salud musical de Pausini está muy feliz, está al tope”.

Laura Pausini platicó con Publimetro sobre sus próximos conciertos en México. (Fotos: Virgiinia Bettoja.)

La artista italiana arrancó su gira por Latinoamérica el 23 de febrero en Chile, luego visitará Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y finalizará en México.

“Estoy muy curiosa de ver lo qué va a pasar en México, porque es la nación en la que más he tenido éxito en toda América, y para mí es importante regresar ahí. No olvides que soy la italiana más mexicana del mundo, eso es algo como un premio para mí que no quiero cambiar. En muchos países de América ya la gira está sold out, México todavía no. Espero que pueda ser así, porque los padres de mi carrera latina son los mexicanos, así que confío mucho en eso”, explicó.

Laura Pausini no es una artista que apueste por las colaboraciones. Ella nos explicó cuál es la razón.

“En mi caso, yo colaboro con alguien que realmente quiero compartir un mensaje o aprender algo, porque muchas veces las colaboraciones deben ser también una escuela para el mismo cantante, también a nivel vocal. Cuando con Michael Buble, entré en un estilo musical diferente del mío y me ha enseñado mucho a utilizar una manera más crooner, que es su estilo. Uno de mis últimos duetos fue con Carlos Rivera en una canción que se llama La solución, que es una canción muy importante y quería compartirla con él. Si él me hubiese dicho que no, no hubiera llamado a alguien más. Yo cuando escucho una canción, siento a veces las voces de alguien y trato llamar a este alguien. No es porque debo hacer un dueto”, puntualizó.

“No olvides que soy la italiana más mexicana del mundo, eso es algo como un premio para mí que no quiero cambiar” — Laura Pausini

“Obvio que me han preguntado mil veces también la compañía de hacer incursiones, de hacer duetos, pero si no lo siento, prefiero no... Yo tengo una deuda con el público por lo que me ha dado y quiero ser totalmente auténtica, aunque a veces puede ser que he perdido ocasiones evitando algunos duetos que me han propuesto, pienso haber sido siempre muy honesta en eso”, agregó.

Entre regaños y lado oscuro

Laura Pausini relevó que hoy a sus 49 años todavía su madre la reprende; además, habló sobre esos momentos que mantiene en secreto.

“¿Sabes qué? Soy muy charlona, como me dice mi madre y me regaña todavía, aunque tengo casi 50. Me dice que hablo demasiado y que cuento demasiadas cosas de mí, pero yo estoy cómoda así. No tengo muchas cosas guardadas o secretas que no he compartido. Yo soy muy así. Yo me pongo muy triste, casi apática, cuando estoy en casa y no trabajo, eso me parece como estar ya en una tumba, ¿no?”.

Detalló que tiene un lado que pocos conocen, “sigo estar en casa con nuestros seres queridos es algo mágico, pero al mismo tiempo, después de dos días me muero y necesito viajar, esta es la cosa más oscura mía. No quiero hablar de depresión, porque es una enfermedad muy seria, pero las veces que me he encontrado más triste en mi vida fue cuando no estaba de gira, cuando no estaba viajando por promoción durante la pandemia fue un desastre para mí. Incluso cuando terminó la pandemia empecé a vivir de una manera nueva mi trabajo. Ahora, vivo más serenamente ese contacto físico, porque creo que es muy esencial. Creo que las nuevas generaciones -en general- están perdiendo eso un poco”.

Detalles de los conciertos

La artista promete una experiencia única en cada show, “creo que es muy bonito traer un show que no solo sea un concierto de música, que es la cosa principal, pero que también a nivel visual de espectáculo mismo sea algo importante, porque el show cuesta dinero, cuesta para la gente que viene a verlo y quiero que regresen a casa felices por lo que han escuchado, pero también por lo que han visto y vivido. El espectáculo dura dos horas 45 minutos. Yo voy a dividir el espectáculo en tres momentos, que es el pasado, el presente y el futuro. Tendré todo un vestuario diferente respecto a Italia y respecto a Europa”, detalló.

“Voy a traer algunos videos privados con los que quiero contar sobre algunas canciones. También habrá anécdotas y involucraré mucho el público; algunas personas subirán al escenario conmigo. Es una fiesta porque yo he venido por primera vez a cantar en español en 1994, así que por eso he querido empezar la gira en Europa en 2023, porque aquí en Europa yo he empezado a cantar en el 93. Ahora 2024 son 30 años en español y quiero celebrarlo”. — Laura Pausini

Próximo conciertos