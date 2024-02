Tras ser criticada por “exceso de bótox”, Jennifer Aniston hace alarde de su angelical rostro en los SAG Awards

Jennifer Aniston siempre ha sido una de las actrices consentidas de Hollywood gracias a su talento y carisma. Ella ha sido coronada como una de las mujeres más bellas y poderosas de la industria, siempere manteniéndose privada y lejos del escándalo. Sin embargo, en los últimos meses había estado llamando la atención por un cambio en su rostro, que según fanáticos, delataba que se estaba sometiendo a “demasiadas cirugías estéticas”.

En esta temporada de premios a lo mejor del cinte y la televisión, la actriz ha estado haciendo acto de presencia en muchos de los eventos que se han estado llevando a cabo, lo que la ha puesto en la mira más que nunca.

Fue por su paso en los Critics Choice Awards, en donde estuvo nominada a mejor actriz por su papel en el éxito de Apple TV+ The Morning Show que el rostor de la actriz no pasó desapercibido ya que según internautas, se veía hinchado y duro como piedra. Sin importar que Jen deslumbró con un vestido Dolce & Gabbana, las críticas le llovieron. “¡¡¡Jennifer necesita relajarse con el Botox!!!”; “Jennifer realmente necesita dejar de tocarse la cara. Se ve rara”; “Ojalá Jen no se hubiera hecho cosas en la cara. Parece un poco extraña, como congelada o relleno”; “Por qué se arruinó el rostro??? Jennifer no necesita hacerse nada!!!”; “Envejeció de golpe”; “Jennifer se sumó 15 años en 5 años”, expresaron internautas.

En aquel momento, Jonny Betteridge, famoso cirujano plástico en TikTok, explicó que si bien era probable que Aniston había recurrido a intervenciones menores para levantar los párpados caídos (blefaroplastía), así como rellenos dérmicos y un lifting facial, los cambios serían muy naturales.

Jennifer Aniston calla a quienes criticaron su rostro

Este sábado 24 de febrero, los SAG Awards congregaron nuevamente a las celebridades del momento, incluyendo a las mujeres más cotizadas como Margot Robbie, Zendaya, Emma Stone y por supuesto, Jennifer Aniston.

La actriz no perdió oportunidad de dejar claro por qué es uno de los rostros más bellos de Hollywood y calló a quienes estuvieron acusándola de “abusar del bótox” y de las “cirugías faciales”.

Aniston, muy fiel a su estilo glamoroso, optó por usar un vestido plateado brillante de Celine con una abertura en la pierna hasta el muslo. Su nuevo cabello, más corto, tenía un estilo bob, como una ‘Rachel Green’ moderna. La estrella de televisión fue elogiada por su belleza, con lo que hizo que las críticas quedaran en el pasado. “Jennifer Aniston siendo la más bella como siempre”; “El rostro más angelical de Hollywood”; “Jennifer Aniston es demasiado hermosa”; “Pasan los años y esta mujer se ve cada vez mejor”, se lee en redes sociales.

Aniston está nominada a Mejor Actriz Femenina en una Serie Dramática por su trabajo en el programa Apple TV+, The Morning Show, en el cual actúa junto a Reese Witherspoon. La actriz 55 años fue nominada junto a Elizabeth Debicki de The Crown, Bella Ramsey de The Last of Us, Keri Russell de The Diplomat y Sarah Snook de Succession.. Además, obtuvo reconocimiento junto a sus compañeros de reparto Billy Crudup, Reese Witherspoon y Greta Lee en la categoría de Mejor Actuación de un Conjunto en una Serie Dramática. (También nominados: The Crown, The Gilded Age, The Last of Us y Succession.)