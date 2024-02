Esta fue la respuesta de Robert Palazuelos por presunto despojo de terreno

Roberto Palazuelos afirmó que está siendo objeto de una campaña para difamar su imagen después de haberse postulado como candidato a una senaduría por el partido Movimiento Ciudadano (MC). Lizbeth Romano, una empresaria hotelera en Quintana Roo, presentó una denuncia acusando al actor de presuntamente despojar con violencia y sin una orden judicial un terreno en Tulum.

¿Qué fue lo que Roberto Palazuelos dijo sobre el presunto despojo de terreno?

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor conocido como ‘El Diamante Negro’ aseguró que esta acusación que se le hace es con el objetivo de desacreditar su campaña política, ya que, según lo indicado, hay “gente que no quiere que llegue a ser senador de la República”.

“En los últimos días, la gente que no quiere que yo llegue a ser senador de la República ha estado poniendo unas páginas (…) en las que están sacando videos con una voz que no es mi voz, es Inteligencia Artificial... esto se está utilizando mucho en todas las campañas de la República Mexicana y es la nueva manera de hacer guerra sucia. No caigan en eso”, dijo el famoso.

Asimismo, acerca de la presunta denuncia de Romano, dijo: “Han contratado a una señora que se llama Lizbeth y la han llevado a abrir una carpeta de investigación (…) Esta señora Lizbeth tuvo un juicio conmigo que duró cuatro años. Agotó primero la primera instancia, donde alegó todas sus tonterías y no le procedieron, luego de ahí se fue con los magistrados, donde también le dieron palo, alegó todo y no le procedieron”.

Por otro lado, también indicó que: “Finalmente se fue a la última instancia de nuestro sistema jurídico que es el amparo y también en el amparo perdió (…) Se le dio un aviso de que en 30 días podía regresar la propiedad de buena fe, pero no cumplió y entonces una mujer actuaria, adscrita al Poder Judicial, llegó y ejecutó la sentencia”

Para finalizar, el empresario dijo que se encuentra tranquilo, ya que cree tener razón desde el punto de vista legal.

“Ella anda diciendo que fue un despojo, nada más que no fue un despojo, fue un desalojo jurídico con todas las de la ley, es más, cuando se le desalojó se le rentó una bodega para que guardara sus muebles. La señora tuvo cuatro años y muchas instancias para alegar todos sus raciocinios jurídicos, que son incoherentes, que no lo proceden y pues perdió el juicio”, concluyó.