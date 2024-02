Galilea Montijo aclara rumores de posible embarazo: “Ya lo hubiera gritado”

La famosa conductora y actriz mexicana, Martha Galilea Montijo Torres, siempre ha demostrado compromiso y responsabilidad por lo que le apasiona, virtudes que le ha permitido ser muy querida por el público, sin embargo, hay ocasiones donde surgen algunos imprevistos de último momento, tal como le ocurrió hace unos días durante su estadía en Miami.

En esta ocasión, la presentadora del programa HOY viajó para participar en la edición de Premios lo Nuestro, durante los ensayos “Gali” como también es conocida, presentó un fuerte dolor abdominal que la hizo interrumpir su participación en los ensayos de cara a la ceremonia.

Inmediatamente los rumores no se hicieron esperar, todos apuntaban a la posibilidad de que se trataba de un embarazo, a esto se le sumó al hecho de que además a Galilea se le veía un abultamiento en su vientre.

La presentadora de 50 años no tardó en aclarar lo que le había ocurrido esa tarde, explicando que sólo se trataba de un fuerte dolor abdominal, situación que no le impidió acompañar a su novio Isaac Moreno en la alfombra roja.

#GalileaMontijo y su novio debutan en la alfombra roja ❤️❤️ pic.twitter.com/VaH0cDFCsR — CARAS (@CARASmexico) February 23, 2024

En su retorno a la ciudad de México, Montijo fue abordada por los medios de comunicación, y aprovechó para responder si en efecto había sido la oportunidad de responder sobre esa momentánea dolencia :”Fíjense que desde aquí, de hecho si me escuchan todavía estoy un poco congestionada, no sé, pasó que llegamos allá y pensé que era cambio de clima, los aires acondicionados allá también son muy fríos, comenzó como un cuadro viral pero de gripa. Me hicieron prueba de Covid, negativo, y de ahí se fue al estómago”, explicó a los reporteros.

¿Un posible embarazo?

Sobre la posibilidad de convertirse en madre por segunda vez, Galilea no titubeó al decir que es uno de sus más grandes deseos: .

“Ay, ojalá. Háganme la buena. Es lo que más quisiera, ya lo hubiera gritado a los cuatro vientos”.

Esta no es la primera vez que la famosa expresa su deseo de ser madre nuevamente , incluso asegurando que no descartaba alquilar un vientre para ver cumplir su deseo.

“Hay otra manera, cuando tú como mujer ya no sirven tus óvulos, luego les doy una clase, les digo porque yo estoy en el tema, estoy investigando el tema, porque yo ya no puedo, mis óvulos ya no sirven, pero podría pedirla a una prima o a una hermana, hay mucho tema”, dijo Galilea Montijo en una oportunidad.