Karla Breu reflexiona sobre sus decisiones en Tal vez

La dulzura de Karla Breu se ve plasmada en cada una de sus canciones, con el género de la balada como bandera, la dominicana estrenó Tal vez, la cual invita a la reflexión y hace eco de las decisiones no tomadas. Mientras que sumerge al escucha a un viaje introspectivo, explorando los matices de las elecciones en la vida y el eterno susurro del “hubiera”.

Karla Breu reflixiona sobre sus decisiones en Tal vez

“Me encantan las baladas y mi público también las disfruta mucho. Creo que este año va a ser increíble porque vienen mucha diferentes y este es solo el inicio, este es el primer sencillo con el que abrimos este año, y la verdad estoy muy emocionada por todas las canciones que vienen a partir de esto. Me ha tocado mucho que la gente se identifican con Tal vez, porque me cuentan que han pasado por procesos parecidos y la verdad estoy muy emocionada de que la gente pueda disfrutar la canción conmigo”, resaltó la intérprete en entrevista con Publimetro.

Breu utliza la música como deshago “me enfoco mucho en las letras y soy lo más transparente posible, porque se me hace muy difícil hablar de mis cosas, de mis sentimientos y de la única forma que yo puedo sacarlo es escribiendo canciones. Muchas cosas que me pasan a mí, yo sé que les pasa a mucha gente, y qué bonito poder conectar con con el público mediante estas letras que representan estas historias por la que todos pasamos”.

Además, no le importa sentirse vulnerable al componer, “cuando pienso en grabar lo que escucho no me importante esa vulnerabilidad, y con el resultado final me enfocó más en en la gente, en regalarle lo que escribo. Sí me siento un poco expuesta al final, pero si con eso yo puedo ayudar a por lo menos una persona a que se sienta mejor, porque no sabe expresar de otra forma lo que le pasa, entonces yo me arriesgo hacer vulnerable”.

Karla Breu, una voz multifacética

La intérprete también dedica tiempo a mejor su voz, la cual puede trabajar en distintos matices, los cuales muestra en cada una de sus canciones. “Llevar un personaje diferente y poder poder proyectar eso solo con la voz, también es algo que que me ha tomado mucho trabajo y mucho entrenamiento”, explicó Breu.

Karla se encontrará con sus fans mexicanos el próximo 17 de abril en el Lunario, “estoy muy feliz, ya quiero presentar estas canciones nuevas, presentar las que la gente ya conoce. Canciones de este álbum y canciones que van a salir el siguiente mes antes de que no veamos el Lunario”, contó, y recordó, “mi Lunario pasado también fue una noche increíble y sé que esta va a ser mucho mejor”.

Karla también estará abriendo los shows de Juan Solo en el interior de la República Mexicana el mes de marzo.