The Legend of Zelda cobra vida con esta entrañable sesión cosplay que rinde tributo a la princesa Zelda

Foto: Nintendo | Una artista del cosplay sube una interesante foto de la Princesa Zelda de The Legend of Zelda en Reddit y causa revuelo.

The Legend of Zelda es una saga de culto para muchos miembros de la comunidad gamer, que aunque cuenten o no ahora con una Nintendo Switch conocen sin lugar a dudas esta saga y hasta le guardan cariño a sus personajes. Es así como cada sesión cosplay en honor a ellos se vuelve relevante.

Zelda, Link y toda la saga de juegos son materia de obsesión para buena parte de los videojugadores hoy en día, en particular el juego de Ocarina of Time se ha convertido en núcleo de religión y vaca sagrada para la franquicia. Pero honestamente tenemos fans de cada título.

Este fenómeno es factible y más que comprensible, ya que por lo general cada aventura de estos personajes cuenta con una ambientación y personalidad propias que lo distinguen de todo lo que se ha hecho antes.

Entre todos los títulos que hemos vimos en las pasadas décadas Breath of the Wild se ha posicionado sin lugar a duda como uno de los juegos más populares de esta franquicia.

Así que solo era cuestión de tiempo para que comenzáramos a ver cómo las sesiones de cosplay y Fan Arts en torno a este título tomaban más predominancia y recurrencia entre la comunidad. Llegando al caso que estudiamos ahora.

La princesa Zelda luce más tierna que nunca en este cosplay en honor a The Legend of Zelda

La artista del cosplay conocida en Instagram como izzy_1014_cosplay nos regaló una sesión de retratos épica con su interpretación de la Princesa Zelda, uno de los personajes más icónicos de la historia de los videojuegos.

Para los que no conocen la saga, si es que existe alguien que bajo ese contexto por azar del destino haya terminado en esta nota, The Legend of Zelda es una serie de juegos de acción y aventura desarrollada por Nintendo y concebida originalmente por el legendario Shigeru Miyamoto.

Su debut en 1986 marcó un antes y un después en la industria, cautivando a jugadores de todas las edades con su universo mágico, sus personajes memorables y su jugabilidad desafiante.

La Princesa Zelda, por su parte, es un personaje fundamental en la saga. No solo es la regente del reino de Hyrule, sino también una poderosa guerrera y una fuente de sabiduría.

A lo largo de los juegos, ha adoptado diferentes roles y personalidades, siempre con la valentía y la determinación como estandarte.

Justamente las fotos de izzy_1014_cosplay capturan a la perfección la esencia de esta heroína con un vestuario meticulosamente confeccionado, que refleja la elegancia y la majestuosidad del personaje:

La pose y la expresión facial transmiten la ternura, fuerza, alegría y la determinación que la caracterizan desde siempre. Logrando una breve sesión que resultará memorable para más de un fan de esta saga que parece infinita.

No es la primera vez que izzy_1014_cosplay nos deleita con su talento. En su cuenta de Instagram podemos encontrar una gran variedad de sesiones cosplay en honor a personajes de diferentes videojuegos, sagas de anime y series.

Su pasión por el cosplay es evidente en cada una de sus fotos, que se caracterizan por su gran calidad y profesionalidad. Sobra decir que recomendamos ampliamente revisar su perfil.