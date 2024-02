Incursión de boleto digital es clave contra la reventa y piratería

En 2023 inició la evolución digital de Ticketmaster, con el objetivo de mejorar la experiencia de los fans, desde la compra de boletos hasta el acceso a sus eventos favoritos.

Conoce el nuevo boleto digital de Ticketmaster. / Foto: Ticketmaster

Fue en agosto del años pasado cuando la boletera lanzó su ticket digital SafeTix. El boleto cumple con las mejores prácticas y estándares internacionales.

La compañía ofreció algunos de resultados, a menos de medio año de haber adoptado esta tecnología.

- Desde su lanzamiento se han escaneado más de 2.5 millones de boletos digitales.

- Actualmente, el 90% de los fans eligen boleto digital.

- En todas las giras de artistas de la talla internacional Safetix está presente, además de eventos deportivos como América, Pumas y los Diablos Rojos.

- 7 de cada 10 boletos de venta de Ticketmaster ya son digitales

Ticketmaster contra la reventa y piratería

En reunión con los medios de comunicación, Alejandro Ordaz, director de Mercadotecnia de Ticketmaster México, explicó que parte importante para evitar la piratería son los mismos compradores.

“Lo que tratamos nosotros de hacer mucho hincapié, en primera instancia, es hacer campañas de concientización muy grandes en diferentes etapas, desde el momento en que se anuncia al artista, reiteramos que se debe comprar en nuestras canales y que no se deben arriesgar a comprar en ningún otro lado. Cuando ya se hizo la venta de boletos y no hay disponibilidad, hacemos una segunda campaña, porque ahí es donde realmente el fan es más proclive hacer estafado, porque si ya no obtuvo boletos y trae la euforia de asistir, busca los boletos donde sea”, explicó Ordaz.

Y agregó, “hay muchas veces que el artista o el promotor ponen un límite de 4 boletos por compra y hay gente que dice tener 10 o 15, al final es su palabra contra la contra la del fan, pero siempre les decimos que no se arriesguen, porque la experiencia es muy es muy amarga”.

La tercera etapa para que los fans no caigan en la piratería es el día del evento, explicó Ordaz.”Tenemos tapizados los inmuebles de información sobre no compres aquí, no arriesgues tu boleto es 100% digital. No hay manera de que te puedan ofrecer un boleto digital falso, no te pueden ofrecer boletos físicos porque eso quiere decir que son falsos”.

En cuanto a la reventa, Alejandro Ordaz reveló que con el boleto digital ha disminuido. “la gente se protege entre ellos. En las giras de RBD, la misma Taylor Swift, y demás y había gente ofreciendo boletos en otros canales, los mismos fans y sobre todo las fans de Taylor Swift que son muy entendidas de así se compran, ellas mismas decían no, ya dijo Ticketmaster que no compran boletos en redes sociales. Los mismos fans se empiezan a blindar entre ellos, porque empiezan a crear una comunidad de gente que no quiere pasar por una mala experiencia”.