“Está desesperada”, Adamari López coquetea con guapo actor más joven y aseguran que hasta “lo incomodó”

Adamari López tiene años soltera, desde que terminó con Toni Costa, y hasta los momentos no ha tenido otra relación.

Sin embargo, se muestra feliz y plena a sus 52 años y tiene una personalidad muy carismática y espontánea, que no le tiene miedo a nada.

Por eso, recientemente en un programa coqueteó con un guapo joven, sorprendiendo a todos.

Adamari López coqueteó con guapo actor más joven que ella y la criticaron

Adamari López estuvo en el programa Desiguales, que conduce actualmente, donde también asistieron famosos actores y en uno de los segmentos la famosa coqueteó con el actor Emmanuel Palomares, quien se encontraba promocionando la novela Vivir de amor.

La conductora y actriz se sentó cerca del joven actor, y comenzó a coquetear con él, asegurando incluso que si él abre un Only Fans, ella lo vería.

“Me voy a sentar un poquito más cerca para ver cómo se vería de lo que hay por ahí, yo no tengo only fans puedo abrir uno para verlo. El está bien bueno para abrir un only fans. A mí me gustan los aromas de la gente y él huele delicioso, me dio calor”, fue parte del coqueteo de la puertorriqueña.

Ante esto, el actor le correspondió y le dijo “que hermosa eres Adamari”, y ella le dio un beso en la mejilla, causando la risa de sus compañeras conductoras.

Sin embargo, en las redes comenzaron a criticarla y aseguraron que está “desesperada” y que fue de “mal gusto” que hiciera eso.

“Ayyy ella siempre haciendo lo mismo con todos los invitados”, “se ve muy desesperada que horror”, “está con mucha calentura no te lo quita el español el padre de tu hijo”, “Urgidisima, que feo te quedó”, “esa niña como que le hace falta😮un NOVIOOO”, “Si fuera al revés, sería hostigamiento sexual😂”, “que acosadora, no le da pena que tiene una hija”, y “de lo peor esta mujer”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, el actor se mostró muy receptivo con Adamari, y hubo quien la apoyó, asegurando que si tuvieran al actor de frente harían lo mismo, pues es muy guapo.