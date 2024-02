“La moda no debería torturarte”: Video de Anne Hathaway quitándose apretado corset, desata preocupación

Anne Hathaway ha sido la estrella definitiva de la que nadie puede dejar de hablar desde el hace varios días y es que estuvo muy activa entre la Semana de la Moda en París , los SAG Awards y los Film Indipendent Spirit Awards 2024. En las tres ocasiones, la actriz hizo honor a su papel en The Devil Wears Prada al afirmarse como todo un ícono de la moda. Eso sí, un video ha hecho que internautas cuestionen hasta dónde tiene que llegar una cuando de estar a la moda se trata.

Hathaway fue una de las invitadas de lujo en la pasarela de la colección Otoño-Invierno 2024 de Versace donde dio cátedra de su gran estilo con un elegante y sensual vestido PVC de la misma firma. El conjunto, compuesto por un ceñido corpiño de corsé y una falda lápiz drapeada, todo confeccionado en un llamativo cuero rojo intenso, Anne demostró que tiene sus ventajas ser una de las consentidas de la mismísima Donatella Versace.

La estrella de The Princess Diaries complementó su look con tacones puntiagudos a juego, adornados con pequeños lazos en la parte delantera, y accesorios que incluían un bolso negro, brazaletes de oro en una muñeca, un reloj Bvlgari Serpenti Tubogas y varios anillos. Para su cabello, optó por estilizarlo suelto para un look despeinado y sensual, mientras que su maquillaje incluía un labial rosa oscuro y sombra de ojos rosa.

Si bien ya pasaron varios días y es imposible no dejar de admirarla, un reciente video tras bambalinas causó preocupación.

La incómoda verdad detrás del vestido Versace de Anne Hathaway

Anne Hathaway attending the Versace aw24 show pic.twitter.com/88qPkIYUgE — linda (@itgirlenergy) February 23, 2024

Una publicación compartida por Lara Volpato para Women’s Wear Daily en Instagram, ha dividido opiniones en redes sociales pues se ve a Hathaway bromeando con la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, sobre su look en la Semana de la Moda en Milán.

“¿Puedes respirar?” Wintour le pregunta a la actriz de The Devil Wears Prada en el clip. “Muy facilmente. No puedo girarme, pero puedo respirar”, dice con tono sarcástico Hathaway, mientras se le ve acostada en un sillón, descansando después de usarlo todo el día.

Esto desató comentarios en redes sociales en los que se lee: “la moda no debería torturarte”; “pobrecita, seguro no podía respirar pero tiene que quedar bien con la jefa”; “qué horror que las famosas tengan que vestirse incómodas para esos eventos”; “Me recordó a Kim Kardashian con su vestido del Met que tampoco podía respirar ni moverse”, se lee.

Hathaway es embajadora de Versace e incluso protagonizó su campaña Icons en abril de 2023.

“Para mí, la colección Versace Icons es una elegancia atemporal con un toque especial. Estoy muy orgullosa de estas imágenes que parecen representar la visión de empoderamiento de Donatella. Lo que más me ha impresionado de esta increíble experiencia es el corazón, la generosidad y la amabilidad de Donatella. Ella y todos los miembros de la familia Versace han sido increíblemente acogedores y me han apoyado, por lo que estoy muy agradecido. ¡Qué emoción ser una mujer Versace!”, dijo en aquel momento.

Hathaway también fue filmada en la fiesta posterior de Versace, esta vez divirtiéndose en la pista de baile. Para ello, optó por un conjunto a cuadros blanco y negro que aparentemente era mucho más fácil de usar mientras bailaba “Anaconda” de Nicki Minaj.