Camila Fernández revela que su Tata se le sigue manifestando

Camila Fernández creció rodeada del mariachi, sin embargo cuando inicio comenzar su camino musical lo hizo con la balada. Fue hasta después de la muerte de su abuelo Vicente Fernández que dejó a un lado sus inseguridades y se puso el traje de charro, pero para ella, cada uno de sus pasos en este género han sido marcados por señales de su Tata.

Camila Fernández, La cantante regresó al ranchero después de sus paso por la balada

“Mi abuelo siempre me pedía hacer un disco de mariachi, yo escribí algunas canciones y él me ayudó con algunos arreglos, pero cuando él se me adelantó, pensé que ya no vería la luz. Cuando estaba pensando qué hacer con las canciones me ofrecieron cerrar el Corona Capital (2022) con una hora de mariachi, entonces empecé a llorar porque sentí que era una señal de mi abuelo, pero a la vez decía cómo le voy a hacer. Estaba muy insegura y cuando llegué al lugar de ensayos, estaba entre las calles Tepeyac y 12 de diciembre, entonces ahí sí dije, caray más claro que el agua pues es imposible”.

Esa presentación de Camila fue un gran éxito, tanto así que los videos le llegaron a su papá quien de inmediato le cuestionó que porqué no había cantado con mariachi antes, a lo que ella respondió, “me habías dicho que tenía que descubrir mi sonido y mi autenticidad”.

Pero como buena Fernández su autenticidad sí estaba en el género que la acompaña desde pequeña, y así es como llega el tema Como lo harían dos extraños, “quería narrar una historia de principio a fin, de una relación fracturada, para convertirla en un mensaje de esperanza: el desgaste de un amor no tiene que ser su fin, sino la oportunidad de volver a encontrarse”, explicó la cantante sobre su más reciente propuesta.

Esta canción es parte de su álbum homónimo, el cual está dedicado a su abuelo, pero hay una canción muy especial que es para el patriarca de los Fernández, titulada Aquí lo siento, “esa canción habla de muchas cosas que que yo viví con él, me hace sentir presente a mi abuelo. Hay una parte que dice, ‘su caballo no lo deja de buscar, hay quien dice que en la sierra lo escucharon relinchar’. Y yo me acuerdo, que cuando estábamos esperando que llegara el ataúd de mi abuelo al rancho todo estaba en silencio, y eso era muy anormal. Cundo llegó el ataúd, yo estaba en shock, y en eso me agita mi esposo y me dice. ‘escucha, están todos los caballos relinchando, están dándole la bienvenida a tu abuelo’, y sí, todos los caballos estaban relinchando todos”.

La señal que Camila Fernández tuvo al ponerse el traje de charro

Pero no son las únicas señales que la hija de Alejandro Fernández ha tenido de parte de su entrañable Tata, “al probarme mi traje me sentí triste que mi Tata ya no está para verme, pero sé que está siempre. Justo grabando el video de Aquí lo siento, me estaba poniendo apenas el traje de charro, era una cabaña, mi esposo me estaba ayudando y en ese momento me entró la nostalgia de que mi Tata no estaba, entonces en ese momento intentaron abrir la puerta chapa como que ya iban a abrir la puerta del balcón, donde no podía entrar nadie que no fuera del cuarto. En ese momento mi esposo saltó, porque yo estaba encuadrada, y cuando abre no hay nadie. Entonces sentí que mi Tata me estaba apoyando”.