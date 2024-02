Conoce la historia de ‘El Halcón’: el enmascarado que regresa con sed de venganza a la pantalla

Desde niños, muchos mexicanos crecieron con la lucha libre profesional, con la imagen de El Santo o Blue Demon en el cine; el superhéroe mexicano, que en la mayoría utilizaba máscara para hacer de la figura un mito.

En esta esquina, surge El Halcón, un superhéroe enmascarado que busca combatir malhechores al mero estilo mexicano, y que intenta revivir ese género de luchadores que tanto marcó al cine nacional. Se trata de la primera parte de una trilogía en donde se busca la reivindicación con un luchador como protagonista.

Cabe destacar que esta película de ficción está basada en un deportista profesional de la vida real llamado José Luis Melchor Ortiz, popularmente conocido como Danny Ortiz, cuyo alías en el ring fue El Halcón, quien estuvo activo en la década de los setenta hasta los noventa.

El Halcón se prepara para alzar el vuelo una vez más con su estreno (Foto: Cortesía.)

“Los que tenemos arriba de 40 crecimos con solo un canal de televisión y los superhéroes mexicanos eran El Santo, El Chapulín Colorado y Blue Demon; luego llegó la globalización y los superhéroes gringos como Batman, Superman y Los Avengers. Creamos a un luchador que tiene muchos defectos y virtudes. Al final de cuentas, cualquiera de nosotros puede ser héroe sin capa”, señaló el director Eduardo Valenzuela.

“Aunque la película es un homenaje a la lucha libre mexicana, también toca muchos temas como el crimen organizado, corrupción e injusticia narrado con humor negro. Esperamos que nuestro personaje logre conectar con generaciones pasadas y actuales” — Eduardo Valenzuela

El largometraje de humor negro es protagonizado por Guillermo Quintanilla, Ianis Guerrero, Héctor Soberón y Ana Jimena Villanueva.

“Lo interesante es que conocí al verdadero Halcón mucho después. Mi trabajo realmente no fue tan difícil en el sentido que fue muy bien dirigido y muy bien arropado por los demás compañeros. Lo que sí fue muy difícil, es que tuve que hacer las escenas de acción. El director me decía que tenía el cuerpo de luchador, por eso de las patas flacas, brazos flacos y panzón (risas)”, dijo Guillermo Quintanilla.

El primer actor de telenovelas y video homes señaló que es su primer protagónico en el cine tras una larga carrera.

“He hecho bastante cine, sin embargo, este es el primer protagónico que hago para pantalla grande. Video homes he hecho todos los que te puedas imaginar, pero es mi primer protagónico. Obviamente, no somos monedita de oro, no a todo el mundo le va a gustar, pero sí creo que en general gustó la película por ser un regreso de un cine que ya había sido abandonado. Es increíble que a esta edad, a mis 64 años, todavía se pueden hacer protagonistas, porque en México, perdóname que lo diga, pero es muy difícil trabajar para la gente que tiene mi edad, ya cada vez la van retirando. No es que uno se quiera retirar. Los mismos medios, los mismos productores, van retirando a la gente de esta edad y a la más grande qué te digo”, añadió el primer actor.

El Halcón es un homenaje al cine de lucha libre, que tuvo su esplendor en la Época de Oro del Cine Mexicano. Ahora, los enmascarados regresan en contemporaneidad con un estilo con mucha nostalgia.

Amaury Vergara, productor ejecutivo

“A él lo conocí hace muchos años. Tengo una muy buena relación de amistad con él. Yo traje un medio muy importante a México que se llama Vice. Hicimos muchas cosas. Amaury estudió cine y tiene un amor al cine. Su papá fue, en paz descanse, el productor de Alfonso Cuarón en la cinta Y tú mamá también. Entonces le mandé el guion y le encantó, porque me dijo que hace mucho que nadie le mandaba algo tan fresco e innovador. Siempre son road trip movies o comedias románticas, por es sumó a todo el equipo de productores ejecutivos que hicieron esta película posible”, compartió el director.

De qué trata

En sus días de gloria, El Halcón luchaba por la justicia hasta que un terrible suceso provoca la desaparición de todos los luchadores del ojo público. Treinta años después, Ramón - el luchador ya retirado, es dueño de una taquería junto con su hijo Pancho, donde tienen que lidiar con una pandilla de maleantes que aterroriza a Tijuana. Cuando Pancho quiere poner un alto al crimen y ponerse la máscara, es secuestrado por un viejo némesis de su padre: El Capitán. Ramón tendrá que volver a usar la máscara para rescatar a su hijo con ayuda de la detective Reyes. El Halcón alzará el vuelo otra vez con sed de venganza.

Apoyo. United Content, Amaury Vergara, Morgan Mason, Gabriel Stavenhagen y Armando Kuroda.

Locaciones. Filmada en Tijuana, Ensenada y Rosarito en Baja California,

¿Cuándo se estrena El Halcón?

29 de febrero en 400 salas a nivel nacional.

