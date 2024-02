¡Continúa la polémica! Giselle Montes afirma que Yamileth, novia de Alex Marín no era feliz

En las últimas semanas, los nombres de Alex Marín, Yamileth Rodríguez y Mía Marín han estado circulando ampliamente tras el anuncio de su separación. A partir de ese momento, se han difundido varias versiones que presentan las perspectivas de cada uno de los involucrados.

Mía Marín fue la primera en compartir que la llegada de Yamileth fue uno de los factores que contribuyeron al fin de la relación, ya que Alex tuvo gestos con la joven que nunca tuvo con ella.

“Los acuerdos no se respetaban, había detalles. Cuando llegó Yamileth, Alex cambió totalmente por tenerla feliz, cambió drásticamente”, aseguró Mía.

En un podcast, Yamileth también tuvo la oportunidad de expresar su perspectiva, asegurando que durante el tiempo que vivieron juntos, Mía era la que acaparaba toda la atención de Alex, lo que complicaba considerablemente la relación.

Giselle Montes asegura que Yamileth no era feliz

En ese mismo canal de YouTube, la creadora de contenido también abordó el tema y pudo refutar las afirmaciones de Yamileth, señalando que todo lo que había mencionado era completamente falso.

“Mía dijo la verdad. Yamileth lo que dijo fue 99 por ciento falso. Decía puras pato aventuras, se desviaba mucho del tema. Dijo que nadie la quería, eso sí fue verdad porque Alex se enfocó más en Yamileth, yo en mi embarazo me deprimí y Mía estuvo conmigo”, indicó.

Giselle mencionó que fueron los propios comportamientos de Yamileth los que generaron conflictos entre ellos, provocando la irritación de Mía. Incluso, señaló que Rodríguez llegó al extremo de arrojarle una botella a la cabeza de Alex.

“Mía se enojaba con Yamileth, pero ella ocasionaba el problema. Ella iba y le chismeaba a Alex; él le reclamaba a Mía y ella le pedía que le dijera las cosas en la cara. Solamente una vez la ahorcó, y ni siquiera fuerte porque Yamileth le aventó una botella de cerveza a Alex y Mía defendió a su esposo”, afirmó.

En última instancia, Giselle comentó que en la actualidad su relación con Yamileth no es positiva, después de que esta última intentara separarla de su pareja.

“Ella le empezó a decir a fans ‘Giselle ya está bien gorda’. Ella se metió con mi novio. Yamileth quería separarnos porque ella no era feliz en su vida, al fin de cuentas no lo logró. Por eso fue el disgusto. Luego me mandó mensajes disculpándose y dijo que estaba borracha. Yo le dije ‘lo que hiciste no se vale, no me vuelvas a hablar porque cuando te vea te voy a partir tu madr* “, finalizó diciendo.