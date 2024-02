Luisito Comunica es extorsionado en Nigeria: así contó lo sucedido

Recientemente, Luisito Comunica causó furor en redes sociales luego de publicar en sus historias que había sido extorsionado en el aeropuerto de Nigeria, el famoso YouTuber, compartió un poco de su experiencia mientras intentaba tomar un vuelo, indicando que es muy común ver como los policías te piden dinero de la manera más natural.

Le puede interesar: Llueven críticas a Luisito Comunica por deshumanizar a prisioneros y hacer propaganda para Bukele

“Fue una Mini extorsión, pero aun así dices ‘Wey ta de la V*rga’”, inicia diciendo en su publicación. “Estamos en Nigeria, aquí en los aeropuertos es muy común que te pidan dinero asi el policía de acá de repente (dice) ‘Show Love’, ‘Show Love to Brother’, ‘Show Love’, ‘Give me Love’, ‘Give me love’, es como aja. Entonces dices ‘No, no, no’, porque de hecho hay muchos letreros por todos que dice: ‘No permitimos extorsión’, ok pero bueno…”, concluye diciendo Luisito en su primer video, mientras que en la siguiente historia aparece con una bolsa blanca en sus manos.

“En eso, me llega un poli, yo esto lo compré adentro del aeropuerto, o sea, ya había pasado migración, chequeo, todo. En eso me llega un poli y me dice ‘Show Brother Love’, y le digo: ‘no’, y él me dice ‘ok food, you can’t no take food’, así de ‘no puedes tomar tu comida’, yo le digo ‘Wey, tengo hambre’, y me dice como que ‘ah en serio tienes hambre, Show Love, Show Love’ y yo asi como que ‘wey p*nche C*bron’”, continúa explicando el famoso creador de contenido.

Asimismo, al final de su mensaje decide dar un consejo a todas las personas que quieren viajar a esa zona para que se estén precavidos y no les ocurra, revelando además que tuvo que dar dos dólares para que el policía pudiera entregarle su comida.

“Entonces bueno, ahí ya le di el equivalente a dos dólares que, ojo, no es la cantidad de dinero, pero es la manera de ir y pues, ahí ya me dijo ‘ok pues toma tu comida’ y me la dio como de mala manera y yo no mam*s wey, y en pleno aeropuerto, gente uniformada, simples erizos, es lo que son, erizos. Pero bueno, se los comparto por si algún día llevan a viajar para acá estén atentos que, si llegan a venir, y mejor estos dulces se los metan esto en el cul*to para que no se los estén quitando”.