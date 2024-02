¿Por qué se separaron Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Han transcurrido cuatro años desde que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su divorcio después de aproximadamente seis años de relación. Según la información compartida tanto en redes sociales como en entrevistas en ese momento, la pareja decidió poner fin a su romance debido a diferencias personales.

Le puede interesar: Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann habrían retomado su relación

Sin embargo, recientemente han vuelto a llamar la atención de los medios debido a rumores sobre un posible reencuentro amoroso. Se les capturó caminando de la mano por las calles de Madrid, España, en fotografías tomadas por corresponsales de la revista ‘Quién’. Aunque en las imágenes no aparecen en actitud romántica, el hecho de que estuvieran tomados de la mano y se miraran intensamente ha generado especulaciones sobre una posible reconciliación como pareja.

¿Por qué finalizó la relación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Durante una de las emisiones de su podcast ‘La Magia del Caos’, Aislinn Derbez reveló a sus seguidores detalles personales sobre el final de su matrimonio con Mauricio Ochmann. La actriz mexicana afirmó que la decisión de divorciarse se tomó de manera consensuada, con el objetivo de preservar una amistad positiva por el bienestar de su hija pequeña, Kailani.

“La verdad yo si fui muy feliz, mi relación era preciosa aprendimos muchísimo y fue algo más como inesperado, fue algo más como de que te empiezas a crecer por caminos distintos, te empiezas a abandonar a ti mismo por complacer al otro”, dijo Aislinn

Además, la hija de Eugenio Derbez destacó que la conexión que compartía con el actor era excepcional, lo cual la llevó a estar bastante dedicada a preservarla. Por esta razón, la separación fue algo que nunca se habría imaginado, sorprendiendo no solo a ella, sino también a su familia.

“Para todos fue una sorpresa incluso para mí, es que nadie se lo esperaba, es que ¿cómo?, pero yo te voy a decir que se me hizo hermoso y que es de las cosas más bonitas que he vivido, me di cuenta de que nos enamoramos de lo que más amamos de nosotros mismos, que en realidad no es el otro”, explicó la famosa.