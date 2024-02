Fher de mana en contra de Bad Bunny: “No lo puedo escuchar”

A pesar de que el reguetón ha estado sonando en México y en todo el mundo durante más de dos décadas, la controversia en torno a este género musical no ha disminuido. Ya sea debido a su ritmo, música o letras, el reguetón ha generado diversas opiniones, no solo entre el público, sino también entre algunos artistas.

Entre estos se encuentra Fher, el vocalista de Maná, quien ha expresado en varias ocasiones su desagrado hacia estos ritmos. El cantante ha compartido su preocupación por el mensaje transmitido en este género musical. Recientemente, durante una entrevista con Billboard, el líder de la banda volvió a abordar este tema.

¿Qué dijo Fher sobre Bad Bunny?

Fher fue interrogado sobre las canciones y letras que han ganado mucha popularidad entre los jóvenes, a lo que respondió que a veces los artistas enfrentan limitaciones en cuanto a recursos literarios al componer.

“Más que a la carrera, letras muy violentas, repetitivas y con cierta falta de respeto a la mujer. Yo creo que cuando haces ese tipo de cosas, se te están acabando los recursos literarios y recurres a ese tipo de letras para poder sacar tu canción que nada más se tarareé”.

Además, volvió a mencionar al cantante de Puerto Rico, Bad Bunny, señalando que no puede escuchar su música en absoluto porque no le agrada. No obstante, expresó su respeto tanto hacia Bad Bunny como hacia quienes disfrutan de su música.

“El gusto es de cada quien. A veces digo que qué bueno que hay reguetón y que Maná suene diferente porque la gente quiere escuchar cosas diferentes. A mí no me guste o un poquito, quizá para bailar, pero el que sí de plano no lo puedo escuchar es Bad Bunny. Lo respeto, él se ha hecho muy famoso, ha llegado a donde nadie ha llegado de los latinos, pero no por eso me va a gustar”.