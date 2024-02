Kanye West criticó Adidas por lanzamiento de Yeezys sin su consentimiento

Kanye West hizo que un inválido se tratara de parar en escenario (como si no fuera más ridículo y humillante). Foto: vía Getty Images

El rapero y diseñador de moda, Kanye West, ha expresado su indignación hacia Adidas por el lanzamiento de zapatillas Yeezys sin su consentimiento y ha presentado una demanda millonaria contra la marca.

En el año 2022, ‘’Ye’' perdió un acuerdo millonario con Adidas debido a declaraciones antisemitas por parte del rapero. Esta ruptura provocó una importante caída en la fortuna de West, ya que la colección Yeezy representaba la mayor parte de su patrimonio.

De acuerdo con Forbes, el acuerdo con Adidas estaba valorado en aproximadamente 1,500 millones de dólares. Tras la finalización del acuerdo, la fortuna de West se redujo a 400 millones de dólares.

A pesar de la cancelación del acuerdo, Adidas sorprendió al anunciar el lanzamiento de nuevos modelos de zapatillas Yeezy. Entre ellos se encuentra el Yeezy Boost 350 v2 “Steel Gray”, que generó la crítica de Kanye West.

La crítica ‘’Ye’'

A través de su cuenta de Instagram, West criticó a Adidas por el lanzamiento de los nuevos Yeezys. Afirmó: ‘’adidas esta vendiendo Yeezys falsas y no me paga y me demanda al mismo tiempo’'

Además, acusó a la marca de utilizar cláusulas contractuales y su experiencia empresarial para perjudicarlo públicamente.

Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia de que Adidas haya presentado una demanda contra el cantante o sus empresas, según informes de Billboard.

Reacción del público en redes sociales