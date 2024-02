“Por aquí, Por allá”, la nueva canción de Francisco Céspedes dedicada a su hijo Diego

Francisco Céspedes es uno de los músicos más reconocidos a nivel internacional, no sólo por su gran talento, pasión y voz, también porque ha compuesto temas para reconocidos artistas de la talla como Luis Miguel, lanzó recientemente su último sencillo “Por aquí, Por allá”, dedicado a su hijo Diego.

El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales y desde ya el público puede disfrutarlo en todas las plataformas de musicales.

Con este nuevo lanzamiento, Céspedes demuestra que su actual inspiración no son las canciones apasionadas hacia el amor a una mujer, sino el amor verdadero que le brinda el ser padre, el querer guiar a su hijo Diego Céspedes, en los caminos como asegura, él ya ha recorrido.

“Dedicado para toda la prensa que siempre me ha apoyado y a la cual le agradezco todos los sucesos posibles que tengo en mi vida a través del arte. Decirles que la música no se explica porque es subjetiva la interpretación de las canciones, de todo tipo de arte. El arte en sí, no es subjetiva, pero las manifestaciones sí; no podría explicarles de qué se trata. Lo que sí puedo decirles es que es dedicado a mi hijo para que cuando vaya transitando los caminos de su vida, tenga cierta guía, la guía de su padre que ya ha vivido… muchos episodios el solo, en este transcurso maravilloso que es vivir”, comentó Francisco Céspedes acerca de esta nueva composición.

El trovador de origen cubano, forjó su carrera musical en México a principios de los 2000, oportunidad que le permitió compartir su talento con otros artistas como Pablo Milanés y Carlos Cuevas.

Entre los más grandes éxitos con los que se le relaciona a “Pancho” Céspedes están “Todo un misterio”, “Señora” “Pensar en ti’, ‘Remolino’, entre otras.