Ricardo Arjona dice sentirse orgulloso de Gaby Moreno: “Es una de las cantantes que más me gusta”

Si algo ha dejado ha dejado claro Ricardo Arjona es su admiración hacia su compatriota Gaby Moreno, a quien considera su amiga, razón suficiente para haberla tomado en cuenta e invitarla a trabajar con él en una de sus canciones más emblemáticas; “Fuiste tú” que forma parte de su disco Metamorfosis.

Recientemente la cantautora de 42 años de edad, obtuvo un Grammy al al “Mejor Álbum Pop Latino” durante la 66 edición de los Premios que otorga la Academia de Grabación de EE. UU., razón suficiente para que el intérprete de “Señora de las 4 décadas” la reconociera, expresándole su orgullo y admiración.

“Orgulloso de ti”, escribió Arjona en una historia que publicó a través de su cuenta en Instagram.

Ricardo Arjona le envía cariñoso mensaje a Gaby Moreno La guatemalteca ha hecho varios duetos con el intérprete de "Señora de las 4 décadas.

Ésta no es la primera vez que el también compositor de 60 años se expresa sobre Moreno a quien dice que conoció tras la recomendación de su familia:

“Mi familia comenzó a insistirme en que tenía que escuchar a una cantante guatemalteca llamada Gaby Moreno. Les hice caso y comencé a hacer un trabajo de investigación; y cuando la localicé, me pareció extraordinario lo que ella hacía”, confesó.

“Es una de las cantantes que más me gusta, una de mis preferidas”, así lo ha dejado claro Arjona en sus conciertos.

Años más tarde Ricardo y Gaby volvieron a unirse para producir en conjunto “El blus de la notoriedad” tema que pertenece a su álbum “Blanco”, letra con la que Arjona critica a la industria musical

“Gaby es muy especial para escoger sus proyectos y entonces le hablo y le digo: tengo este blues y le mando el tema. Ella queda encantada y descubro un chispazo que Gaby fue una especie de tormenta conmigo”, expresó en aquel momento el cantautor guatemalteco.

La participación de Gaby en “El blues de la notoriedad” (2019) no se quedó solo con el poder de su voz. Ella también produjo el tema y agregó su conocimiento musical para que tuviera la fuerza necesaria que Ricardo pidió. Aunque reconoce que fue un reto, la artista nacional compartió más detalles de esa creación.

“Ricardo me llamó contándome que estaba muy emocionado con un nuevo tema que había escrito como una fuerte crítica a la industria música, y que quería que el tema sonara como a músicos tocando en un bar con un sonido más rústico. Me preguntó si estaba interesada en producir el tema y por supuesto le dije que sí”, confesó Moreno en una entrevista hace varios años.

“

“Como nunca había producido algo para él, le dije que lo intentáramos y si no le gustaba, no me ofendería si decidía buscar a alguien más. Sin embargo, cuando le entregué la primera mezcla, le gustó bastante y me pidió que siguiéramos trabajando con otras canciones también”, agregó Moreno.