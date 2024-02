LCDLF4: Usuarios se quejan que La Divaza siempre sea menospreciada en las galas

Al inicio de “La Casa de los Famosos 4″, La Divaza parecía no brillar tanto como lo hacía afuera, no obstante, ha sorprendido a más de uno por sus estrategias y acertados comentarios sobre el juego.

Algunos de sus seguidores esperaban que eso le valiera varias menciones en las galas, que parece que solo enfocarse en otros participantes, por encima incluso de aquellos que no son tan queridos por el público.

Lo rápido que se le cayó la lengua a Horacio después de hace unos días cuestionar el comentario del vestido 🙊 #LCDLF4 pic.twitter.com/tuOhaj6OlE — nacho con O (@Michelsonfancl) February 29, 2024

Pero tras la gala del miércoles, donde los panelistas se mofaron una vez más de la forma de vestir de la Divaza, sus fans usaron sus redes sociales para quejarse y exigir el respeto que se merece.

Usuarios piden que la Divaza sea reconocido como una gran estratega

La Divaza ha hecho comentarios muy acertados referente al juego dentro de “La Casa de los Famosos 4″, además de que a cada participante que ha nominado con dos puntos, resulta ser el eliminado de la semana.

En las galas de #LCDLF4 se la pasan criticando a La Divaza que no habla a las cámaras y ahora que lo hace lo censuran.



Pueden por favor dejar de tener favoritismo? ¿Que dijo La Divaza? ¿Por qué siempre que habla la cortan? @LaJefaTLMD @TLMDRealities pic.twitter.com/ECgdEMvEaQ — LA JOSE ✨ (@lajose) February 28, 2024

No obstante, los panelistas de Telemundo no ven eso o prefieren hacer caso omiso de sus virtudes, porque, según se empezó a decir, la cadena no quiere que gane la competencia por ser homosexual.

Para nadie es un secreto que la Divaza es una de las participantes más fuertes de “La Casa de los Famosos 4″ y gracias a sus acertadas estrategias y comentarios, se ha ido ganando el respeto de otros fans del programa.

Cuando Jimena habló de que La Divaza que nómina, Divaza que elimina nacho la interrumpió y siguieron hablando de otra cosa, cuando la fiesta bailó toda la noche solo se enfocaron en otros participantes, cuando va a hablar a cámara lo censuran.

¿QUE LES PASA CON LA DIVAZA?… — LA JOSE ✨ (@lajose) February 28, 2024

Incluso La Jose, amigo de la influencer, se ha quejado sobre ello recientemente en sus redes sociales, pues siente que a pesar de lo buen jugador que ha demostrado ser, tiene poca pantalla en las galas.

De hecho, Clovis Nienow y Lupillo Rivera son los que han sido mencionados como los grandes estrategas del cuarto tierra, cuando la Divaza ha sido quien ha propuesto la mayoría de las estrategias de grupo y no individuales como han hecho sus compañeros.