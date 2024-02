“Mi rol está en el hogar”, Michelle Renaud es criticada por opinar del feminismo

Michelle Renaud, quien es una actriz que ha protagonizado diversas producciones mexicanas, se volvió tendencia en redes sociales tras su participación en el podcast ‘Me Late Ser Humano’ al opinar sobre el feminismo, generando un sinfín de reacciones en contra.

La famosa actriz suele hablar abiertamente de algunos temas polémicos, es por ello que no dudó en opinar sobre el poder que ha ganado en los últimos años el feminismo, además de su involucramiento con temas relacionados al matrimonio y la familia.

Michelle Renaud es criticada por opinar del feminismo

En medio de la conversación con Iran Castillo, la intérprete mexicana habló abiertamente de la dinámica que ha tomado en su relación, señalando que el feminismo busca cambiar ciertos roles entre mujeres y hombres.

“Yo me ocupaba de mi vida, la de ellos y aparte tenía que seguir manteniendo y de repente me encuentro un hombre que resuelve y con él entendí que a mí me toca hacer el rol de la mujer. Y más en esta época donde el feminismo está de yo mujer quiero ser hombre. Yo entendí que mi rol está en el hogar”, comentó.

@melateserhumano ¡Resuelve! 🤦🏻‍♀️ Hombre o mujer, si estás en una relación… Ponte las pilas🔋 Acuérdate que una relación es de a 2 para que funcione. Ep.1 🎧 Construyendo una Familia Ft. Michelle Renaud - Enlace 🔗 en el Perfil 🙌🏼 ♬ sonido original - MeLateSerHumano

Asimismo, comentó que ha encontrado su rol en el hogar, considerando que en una relación, hombres y mujeres deben tener una distinción para no competir.

“Mi rol era nutrir el hogar, nutrir a los niños, apoyarlo a él y su rol es proveer a esta familia, decidir de esta familia, para mi fue muy padre ser esta mujer que cargaba con todo sentir que estaba acompañada y protegida, para que una relación funcione debe haber roles distintos, sino vamos a competir”, agregó.

Como era de esperarse, diversos usuarios reaccionaron a los comentarios de Renaud, señalando que no entiende los objetivos esenciales del feminismo, además de contradecir su opinión sobre los roles en una relación.