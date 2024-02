Conoce los artistas que se presentarán en los premios Óscar 2024

El próximo 10 de marzo se llevará a cabo la edición número 90 de los premios Óscar, los cuales contarán con grandes sorpresas, entre ellas las presentaciones musicales que formarán parte de la gala, mismos que representan a cada una de las cintas nominadas en distintas categorías.

El teatro Dolby ubicado en Los Ángeles será testigo de una noche llena de emociones como parte de la celebración de la industria cinematográfica que se reúne para honrar el talento de productores, actores, directores, realizadores, animadores y cantantes.

Vista general del almuerzo de nominados a la 96a entrega de los Premios de la Academia el 12 de febrero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto Danny Moloshok/Invision/AP) AP (Danny Moloshok/Danny Moloshok/Invision/AP)

Artistas que se presentarán en los premios Óscar 2024

Cada vez falta menos para la celebración de la nueva edición de los galardones, es por ello que La Academia comienza a revelar más detalles de la ceremonia, especialmente en lo relacionado con los artistas que se presentarán frente a los nominados e invitados.

Barbie Los premios Oscar dejaron fuera a dos mujeres que marcaron el año en la industria (Warner Bros.)

Al respecto, Ryan Gosling confirmó su presentación para interpretar “I’m Just Ken”, tema que se volvió popular en redes sociales tras el estreno de la cinta ‘Barbie’; por otro lado, Billie Eilish y Finneas O’Connell cantarán “What Was I Made For?” Que forma parte del mismo soundtrack.

Becky G fue otra de las artistas confirmadas para interpretar la canción “The Fire Inside” que es parte de la película ‘Flamin’ Hot’, además de los cantantes nativos que formaron parte de ‘Killers of the Flower Moon’.