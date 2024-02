“Uno ya no dice ‘es mi novio o es mi amante”: Susana Zabaleta critica morbo por su relación con Ricardo Pérez

Las luces y las cámaras se posaron en frente de Susana Zabaleta tras confirmarse que tiene una relación sentimental con Ricardo Pérez. La cantante y actriz le lleva exactamente 30 años al comediante y existe un morbo por la diferencia de edad entre ambos.

En el medio de las idas y vueltas, de medios y cercanos que le preguntaban qué había entre ambos, Susana explota contra quienes quieren ponerle una etiqueta a lo que ella está viviendo con Ricardo Pérez.

¿Son novios? ¿Amantes? ¿Amigos con derechos? Son algunos de los títulos que muchos le quieren poner a lo que tiene con Ricardo. Susana, sin pelos en la lengua, aclara que ya no está en la edad (este año cumple 60) para estar explicando el estado de sus relaciones sentimentales.

“No andaré con un menor de edad, obviamente, el señor ya tiene una edad específica y yo también y no está padre andar anunciando como si fueras una chavita, no me gusta, ni saldría en una portada, ni esas babosadas que hacen mis compañeras”, dijo Susana Pérez, según reseña de Infobae.

“A la gente le da mucha curiosidad con quién ando, a cierta edad uno ya no dice ‘es mi novio’, o ‘es mi amante’… por qué no les preguntan a las chavitas, déjenme en paz a mí”.