Sylvia Pasquel habla de su experiencia con la obra No seré feliz pero tengo marido”: “He aprendido más sobre el respeto hacia mí misma”

Sylvia Pasquel sigue haciendo reír a su público con la obra “No seré feliz, pero tengo marido”, un ágil monólogo original de la escritora y periodista Viviana Gómez Thorpe.

La historia narra la experiencia que tuvo Viviana junto a su marido quienes estuvieron juntos por casi tres décadas de vida, durante el desarrollo de cada escena y dado su gran profesionalismo, Pasquel ha logrado involucrar a los espectadores - a modo de reflexión - a mirarse en los momentos más agradables y complicados que se viven en una relación de pareja.

Desde el 2015 la actriz y comediante mexicana de 74 años de edad representa esta puesta en escena que si bien no busca ofrecer algún tipo de consejo a las parejas que van iniciando una relación en la juventud o adolescencia, sí pretende llevar a los espectadores a la reflexión paseándolos por varias vivencias que se dan dentro de un matrimonio:

“Las cosas no se terminan porque concluye una relación, la vida es una oportunidad”, mencionó la actriz en una entrevista ofrecida en julio de 2023. El monólogo debe tener al público interesado, que ría, que se divierta, pero después que también tenga un momento y espacio de reflexión y que vivan las sensaciones, que pueda pasar de la risa alocada al llanto y que también puedan pasar a llorar”., expresó Pasquel.

Otro detalle que quiso dejar claro la hija de Silvia Pinal es que en esta obra no hay una víctima. “Están alejadas pero no del todo, hay puntos comunes de la vivencia como mujer, al del día con Vivi no hay golpes o insultos, solo indiferencia de su marido, mientras que en la película de Ripstein el marido le hace la vida de cuadritos, aparte ella está enferma”, concluyó.

Lo cierto es que la obra “No seré Feliz pero tengo marido”, sigue brillando en los teatros de México gracias al inigualable talento de la primera actriz, aunque sus presentaciones tuvieron que ser detenidas durante 4 meses por el accidente Sylvia sufrió en Turquía – obligándola a tomar reposo- afortunadamente está de regreso

“El monólogo lo sigo haciendo igual que hace nueve años, le he limpiado cosas que estaban de más, que eran innecesarias y no aportan. Quedó con lo que se necesita para que a la gente le caiga el 20, para que se lleve el mensaje, la pase bien y lo disfrute. No te creas, conforme pasa el tiempo, a mí me han caído algunos veintes al hacer la obra”, precisó

“Al hablar de amor he aprendido más sobre el respeto hacía mí misma. Las mujeres caemos en la gran equivocación de no saber poner límites y ya he aprendido a hacerlo; a enfrentar las cosas, a decir lo que tengo que decir en el momento en el que es importante hacerlo, porque no me gustan los conflictos ni los pleitos. Muchas veces me quedo callada o no digo las cosas para no tener un conflicto. Uno debe decir las cosas como son, porque si te quedas callada piensan que eres tonta y abusan de ti”, explica.