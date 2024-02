Yolanda Andrade acusó a Cristian Castro de violento: “¿Qué puedes esperar de alguien que le pegó a su mamá? "

Si algo caracteriza a Yolanda Andrade es que no se queda con nada a la hora de emitir juicios de valor, esta vez la polémica conductora opinó sobre el fin de la relación amorosa entre Cristian Castro y su ex novia Mariela Sánchez, toda vez que el propio cantante de “Azul”, confirmó la ruptura alegando que se dio de una forma muy pacífica.

“Ella es una chica muy buena, la verdad que todo fue muy tranquilo, sólo que no se pudo más”, comentó.

Al respecto Yolanda dijo que más bien Mariela se “salvó” de ser una víctima más del comportamiento violento de Cristian quien según ella llegó a golpear a su propia madre, Verónica Castro

“¿Qué puedes esperar de una persona que le pegó a su mamá? que la agarró a patadas, que yo la llevé al hospital (...) Muy triste, yo no me imaginé vivir una cosa así porque hasta dormida ella hacía una cosa así, levantaba los brazos y todo, fue muy fuerte, muy triste”, dijo la conductora...A Gaby Bo la dejó en Disneyland ahí sola; a la chava esta, la violinista...”, confesó Yolanda para el programa Venga la Alegría.

En 2010 la presentadora de Montse & Joe recordó las supuestas agresiones físicas que le propinó a Verónica, hechos que fueron reconocidos por el propio cantante expresando que entre él y su madre sí se habían suscitados ciertas peleas:

“He tenido mil peleas con mi mamá y he tenido mil peleas con todos los integrantes de mi familia. Esa peleíta de jaloncillos y gritadas fue hace 15 años, ¡ya salió la noticia!”, confesó Cristian Castro al programa Despierta América.

“Siempre el revival de las cosas de que me jaloneé con mi ex esposa o me jaloneé con mi mamá; jalones siempre va a haber. Es una locura que alguien no diga groserías y [es común] que a veces se digan groserías entre parejas o se digan groserías a los parientes; puedes decirlas y luego pides perdón”.