Danna Paola aparece en las redes respirando con un dispositivo de oxígeno: ¿Qué le pasó?

Danna Paola alarmó a sus fans con un mensaje que publicó en sus redes sociales oficiales. La cantante mexicana posteó varias fotos y en una de ellas se aprecia como tiene puesto un dispositivo de oxígeno en su nariz, para que la ayude a respirar.

¿Qué le pasó? Se preguntaron todos sus fans alarmados por la situación. Danna Paola, en el mismo posteo de redes sociales explica la situación con lujo de detalles.

La mexicana de 28 años sufrió un complejo cuadro de bronquitis e influenza que la tumbó en la cama y la obligó a dar una pausa en sus proyectos, para descansar y recuperarse.

“Empezábamos bien… un giro en la trama me dejó tumbada en cama… el universo me dijo ‘para ya’. Y me paró con freno de mano… influenza + bronquitis”, inicia Danna Paola en el mensaje para sus fans.

Danna Paola La cantante contó lo mal que se ha sentido en los últimos días (@dannapaola/Instagram)

“Han sido días muy heavys. Me duele vivir, respirar, caminar, soy una orquesta entre tanta tos y llantos… entre medicinas y mucha comidita en casa, películas, amor, escritos y música que sana, dentro mío está encendida la ilusión de todo lo que viene y me ha ayudado a motivarme mentalmente”, continúa en el relato para quienes se preocuparon por su salud.

“Todo esto me está sirviendo mucho para re analizar y re valorar lo importante que es la salud… sin ella no hay nada… no somos NADA, y a veces el trabajo me sobrepasa y me olvido de mi… so no está bien. Toca parar,️ toca cuidar al templo, pa’ brillar bonito”, finalizó.

Las respuestas a su posteo, de parte de quienes le siguen cada paso en su carrera profesional y vida personal, fueron de apoyo masivo y cariño excesivo, típico de lo que suele generar Danna Paola en sus fans.