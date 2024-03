Eduardo Yáñez explicó por qué decidió subir una foto en ropa interior en redes sociales

A sus 63 años, el actor Eduardo Yáñez, sigue cautivando al público y en especial a sus fans. El mexicano es muy querido por su gran trayectoria profesional, destacándose como uno de los mejores galanes en las telenovelas que han marcado el éxito, tales como: “Corazón Salvaje”, “Destilando Amor”, “Amores Verdaderos”, y en su más reciente proyecto “Golpe de Suerte”.

#EduardoYáñez nos dijo por qué compartió sus atrevidas FOTOS en ropa interior para ver sus "patas de pollo". 😏 https://t.co/TaOGgBpc9N — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) February 28, 2024

La polémica

Recientemente, el protagonista de novelas se vio envuelto en una fuerte polémica desatando diversas críticas negativas en las redes sociales, debido a unas fotografías que colgó el famoso dejándose ver en ropa interior, y las cuales acompañó con el siguiente mensaje: “Comparto de nuevo mis patas de pollo”.

Los internautas no demoraron en opinar al respecto, “Cuando llegue a la vejez, le diré a mis hijos que me quiten el cel”, “Instagram quítale la cuenta a este señor, es contaminación visual”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Yáñez tras su publicación.

Habla Eduardo sobre el contenido publicado

En entrevista con el Gordo y La Flaca, Eduardo Yáñez habló del tema, dejando saber su opinión sobre la controversia.

“Yo estaba nadando, me invitaron a nadar a una piscina y hace dos años que no tocaba el agua, estaba disfrutando mucho de esa natación, de ese momento de ejercicio, y me tomaron una foto y yo la subí, y entonces empezaron, la gente que me quiere pues ‘muy bien’, y no hubo los haters, ya sabes, uno que otro que dijo que ‘tenía patas de pollo’, entonces me enchilé”, contó al respecto con una sonrisa.

Así mismo, aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre los malos comentarios por su físico, “Al siguiente día estaba yo terminando de entrenar, me iba a bañar y me vi en calzones y dije ‘yo no tengo patas de pollo’, me tomé la foto, la subí y dije, ‘ahí les va sus patas de pollo’, y bueno, parece que tuvo mucho éxito”, explicó.