Aseguran que Alejandra Guzmán va con una especialista para tratar su temperamento

“La Guzmán” como también se le conoce dice ser auténtica y única: “Me gusta la gente con personalidad, de esas que tienen algo especial, a mi me gustan las mujeres fuertes como Frida Kahlo y María Félix, esas mujeres que nos dejan a nosotros algo de ellas”, expresó en una oportunidad durante una entrevista.

Su personalidad no pasa desapercibida, algunos allegados consideran que las más duras experiencias de vida que ha vivido la han hecho más humana, en cambió otros, consideran que su carácter es explosivo y que pese a que ha buscado ayuda con especialistas, estos no lograrán cambiar un tipo de personalidad, por lo menos así lo sugiere Kenny Avilés, de Kenny y los Eléctricos, quien ha revelado que “La reina del Rock” ha buscado ayuda psicológica, sin embargo, para la rockera, la personalidad de la hija de Silvia Pinal no cambiará aunque una especialista intervenga.

“Su actitud luego es agresiva, pues si ya la conocen, wey, no es algo nuevo bajo el sol, ¿no?...Yo creo que tu carácter nunca nadie te lo va a cambiar, ella es así y se va a morir así”, destacó, Kenny.

Estás declaraciones fueron ofrecidas por la líder de Los eléctricos al ser cuestionada sobre el comportamiento que ha tenido la cantante de “Hacer el amor con otro” cuyo equipo de seguridad maltrató a un grupo de prensa que quiso abordar a la cantante cuando ella pretendía pasar desapercibida en un aeropuerto.

Vale recordar que la primera oportunidad que recibió Alejandra Guzmán, una participación en el mundo de la música fue por parte de Kenny, quien la integró como corista de su grupo.