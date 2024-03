Adamari López revela los horribles comentarios que recibía cuando la discriminaban por su peso

Justo después de vencer una delicada enfermedad, Adamari López regresó al mundo de la televisión. Su figura cambió y eso no significaba que su talento se había apagado, al contrario, la energía que la actriz y presentadora puertorriqueña mostró irradiaba luz y buenas vibras.

Sin embargo, como ella misma lo ha comentado en varias ocasiones, el haber subido de peso le cerró varias puertas en el mundo del entretenimiento.

Ahora, durante una charla en el programa Desiguales, transmitido por la cadena Univisión que conduce al lado de Migbelis Castellanos, Amara La Negra, Karina Banda y la doctora Nancy Álvarez, Adamari rompe el silencio para contar los horribles comentarios que tuvo que leer en las redes sociales o escuchar de primera mano.

“Yo creo que en algún momento de la vida todos nos hemos sentido discriminados por alguna razón, por ejemplo, sé que muchas veces me han dicho ‘chichón de piso’ porque soy muy chiquita”, dice con respecto a que, además de su peso también se burlaban de su tamaño, según reseña la revista Quien.

“Quizás he sentido cuando estaba gordita (sobre) las oportunidades de trabajo, aunque tenía trabajo, no se me daban tanto como cuando estaba delgada”, cuenta Adamari en otra charla, en el podcast Ada y Chiqui De Show.

“Yo recuerdo cuando estaba gordita, la palabra ‘gorda’ no me ofendía. Cuando empiezo a leer y hay cosas que roban mi paz, dejo de leer porque no me voy a alimentar de esos comentarios. No quiere decir que no me duelan ni afecten, yo sé parar cuando veo que no me gustan los comentarios, para no mortificarme y quedarme con eso en la cabeza. Me decían que estaba horrible, vieja y hasta Miss Peggy”, detalló.

“¿Quién es uno para opinar sobre la vida de otra persona y de hablar de cosas tan feas?”, dijo la actriz y presentadora.