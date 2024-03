Bárbara de Regil confiesa que fue acosada sexualmente por un productor “muy famoso” de la TV mexicana

La actriz mexicana Bárbara de Regil, conocida por su participación en telenovelas como “Rosario Tijeras” y “Cabo”, reveló haber sido víctima de acoso sexual por parte de un reconocido productor de televisión.

De Regil, de 36 años, no quiso revelar el nombre del productor, pero sí compartió detalles del aterrador episodio en una entrevista de la que se hace eco el sitio web de Milenio.

“Sí, por ser mujer me he sentido como expuesta con algún productor por ahí, en algún momento, hace muchos años, que sí dije: ‘¡Qué canijo hombre!’... Se me aventó a los besos, nada más… y casado”, relató la actriz.

De Regil narró cómo el productor la atacó a la fuerza para besarla, obligándola a defenderse físicamente: “Me eché para atrás y dije: ‘¿Qué está pasando?’, y me fui... ya no me contrataron... Yo en ese momento no sé por qué no le metí uno (golpe) bueno, pero, pues, me dio miedo”.

La actriz también mencionó que no revelaría la identidad del productor por temor a represalias: “Jamás lo haría público porque es muy famoso”.

Bárbara de Regil ha desarrollado una exitosa carrera como actriz, participando en diversas producciones tanto en México como en Estados Unidos. Además de su trabajo en televisión, también ha incursionado en el cine y en el teatro.

En los últimos años, De Regil se ha convertido en una figura popular en las redes sociales, donde acumula millones de seguidores. Es conocida por su estilo de vida fitness y por compartir consejos de salud y bienestar.

La denuncia de Bárbara de Regil se suma a las de otras actrices mexicanas que han alzado la voz en contra del acoso sexual en la industria del entretenimiento. Este tipo de actos son inaceptables y deben ser denunciados. Es importante que las mujeres se sientan seguras en sus espacios de trabajo y que no tengan que tolerar este tipo de abusos.