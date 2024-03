EMJAY hace ‘sold out’ durante su presentación en CDMX

EMJAY hace sold out en primera gira en CDMX (Jesús Ramírez Ríos)

El rap y trap son géneros urbanos que siempre han tenido un espacio entre los mexicanos, sin embargo, en los últimos años algunas mujeres han luchado para tener un lugar en un mundo lleno de hombres, tal como EMJAY, quien logró hacer sold out durante su presentación en CDMX.

El pasado primero de marzo, Publimetro pudo hablar con EMJAY y conocer cómo estaba antes de comenzar su gira llamada ‘444′: “Estoy emocionadísima, la verdad, siento que los nervios ya se fueron porque estoy preparada después de mucho tiempo que estuve ensayando. Ahorita solo me siento muy emocionada, muy contenta de empezar la gira”, comentó la artista horas antes de salir al escenario en Monterrey, Nuevo León.

EMJAY festejó junto a sus fans el llenó total en CDMX (Jesús Ramírez Ríos)

Sobre el tiempo entre show y show, la cantante aseguró tomar las medidas necesarias para darlo todo en cada ciudad. El tour tomó cuatro meses de preparación física y mental para dar todo: “Clases de canto tres veces a la semana, clases de baile igual tres veces a la semana y claro también es importantísimo el cuidar la alimentación para estar full preparada para los shows”.

“Hay dos caminos que una artista puede elegir cuando está dando tour: irse por el camino del desmadre, de la fiesta y aguantarla así o ser un poco más disciplinada, descansar y darte tu tiempo para poder dar todo en cada show; sabes, yo elijo esa parte”. — EMJAY

Con respecto a qué más esperar en 2024, la cantautora espera sacar un EP o dos antes de que acabe este año. Asimismo, adelantó que podrían salir nuevas colaboraciones.