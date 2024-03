Esposa de Bruce Willis calla a quienes aseguran que el actor perdió las ganas de vivir

Bruce Willis / Emma Heming La ex modelo ha sido firme con la enfermedad que atraviesa el actor. (Instagram (@emmahemmingwillis))

Bruce Willis se ha mantenido alejado de las cámaras desde hace más de un año luego de ser diagnosticado con afasia y demencia frontotemporal, por lo que decidió retirarse de las pantallas y permanecer bajo los cuidados de su familia.

Durante el duro proceso que les ha tocado atravesar, Emma heming, su esposa, se ha encargado de crear conciencia sobre esta enfermedad y lo duro que puede llegar a ser para los familiares, al ver cómo sus capacidades físicas y mentales van desmejorando.

La noticia sobre la enfermedad que atraviesa el protagonista de películas exitosas como ‘Duro de matar’ ha llevado a que supuestos allegados al actor aseguraran que el famoso perdió ‘el brillo’ en la mirada e incluso las ganas de vivir a raíz de su crisis de salud.

Esposa de Bruce Willis mostró su enfado por habladurías sobre el actor

Emma Heming no se ha quedado callada al ver como la imagen de su esposo se va deteriorando para sus fans, ante los dichos de terceros, por lo que mostró su enfado ante la situación.

La ex modelo que ha hablado abiertamente sobre el estado de Bruce ha negado categóricamente que haya perdido el deseo de vivir y rechazó que sean personas ajenas a su familia los que se encarguen de hablar y sse tomen el derecho de hablar sobre su día a día, pues aseguró que sus palabras están muy alejadas de la realidad.

“El titular decía básicamente que no hay disfrute en mi marido. Necesito que la sociedad, y quien sea que haya escrito esas estúpidas líneas, deje de asustar a la gente. Dejad de asustar a las personas para que piensen que, cuando reciben este tipo de diagnósticos, es como si hubiera terminado todo. Como si no hubiera nada más que hacer. No es así', dijo a través de su cuenta de Instagram.

De igual manera, admitió que en su relación con Willis si han habido episodios de “tristeza y duelo” por lo que se ha ido perdiendo, pero también otros muchos momentos positivos.

“Hay de todo. Cuando empiezas un nuevo capítulo, también puedes llenarlo de amor, de conexión, de goce. El nuestro está lleno de felicidad”, enfatizó.

También criticó los brotes de desinformación que han aparecido en las redes sobre una enfermedad tan delicada y de la que poco se conoce como es la demencia.

“Me he dado cuenta de que estamos tratando de ser educados por la gente errónea”, enfatizó.