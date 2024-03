TOMORROW X TOGETHER regresará el 1 de abril con su sexto mini álbum ‘minisode 3: TOMORROW’

Los íconos globales de la Generación Z TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI) anuncian hoy su sexto mini álbum, minisode 3: TOMORROW, a lanzarse el 1 de abril.

La banda líder de la Generación Z anunció el nuevo álbum en ‘2024 TXT FANLIVE PRESENT X TOGETHER’, un evento en vivo celebrado en Seúl los días 2 y 3 de marzo para celebrar el quinto aniversario de su debut con sus fans. En el segundo día del evento, la banda sorprendió al revelar el nuevo logo de su próximo álbum.

El vídeo comienza con el logotipo ‘X’ de su lanzamiento anterior, The Name Chapter: FREEFALL, que se ve atraído por una encantadora luz brillante. La iluminación tenue se enciende como una llama, revelando un nuevo logo que irradia un ambiente romántico. La combinación armoniosa de colores primarios desde su álbum debut The Dream Chapter: STAR (blanco, amarillo, azul cielo) hasta The Name Chapter: FREEFALL (blanco, azul) da la impresión de una continuidad en la narrativa de su álbum, mientras que el código Morse al final del vídeo recuerda el debut de la banda.

Como voz principal de la Generación Z, TOMORROW X TOGETHER ha presentado música y conceptos que representan a la juventud. Mientras entrelazan la realidad con fantasía en la narrativa de su álbum, también se han establecido como narradores visuales del K-pop, aumentando la anticipación por el concepto visual que presentarán con el nuevo álbum.