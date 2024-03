The Driver Era anuncia conciertos en CDMX, Guadalajara y Monterrey. / Foto: Cortesía

The Driver Era está de regreso en nuestro país, y en esta ocasión, el dúo estadounidense de rock alternativo se estará presentando en diferentes escenarios, con la fuerza sonora que los caracteriza.

10 de mayo – Pepsi Center WTC – CDMX

12 de mayo – Teatro Diana – Guadalajara

14 de mayo – Escenario GNP Seguros – Monterrey

¡El esperado regreso de @thedriverera a México ya es un hecho! ❤️‍🔥⚡️ ¡Nos vemos en mayo! #PreventaCitibanamex: 7 de marzo.

Venta general a partir del 8 de marzo. pic.twitter.com/5tEJARgQ1a — Ocesa Total (@ocesa_total) March 4, 2024

Este año The Driver Era comenzó con todo: primero anunció una serie de conciertos que contemplan varias ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos; después lanzaron su más reciente sencillo “Gett Off My Phone”, un tema que tiene todo el estilo contundente de la banda, en el que se habla de las rupturas y lo complicado que es dejarlas atrás, debido a la presencia de las redes sociales.

Para The Driver Era, la música no puede, ni debe ser forzada. La banda, formada por los hermanos Ross y Rocky Lynch en 2018 mientras estaban de gira con su antiguo grupo, tiene como objetivo abrazar el momento presente, creando canciones que reflejen cada experiencia y sentimiento a medida que surgen. Es una filosofía que impregna todos los lanzamientos que han hecho, desde su sencillo debut “Preacher Man” hasta su álbum de 2019, X, y su último esfuerzo, Girlfriend.

Vivamos el momento con The Driver Era, una visita que todos los fans no se pueden perder. ¡Estamos listos para cantar y bailar sin parar! Adquiere tus boletos para todas las ciudades en la preventa Citibanamex el 7 de marzo, y un día después los podrás encontrar en las taquillas de los inmuebles o a través de www.ticketmaster.com.mx.