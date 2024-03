Adamari López da detalles sobre su divorcio con Luis Fonsi

Una de las parejas más recordadas y queridas era sin duda alguna Adamari López y Luis Fonsi, la razón era que ambos se mostraban muy amorosos en público y que este siempre estuvo apoyándola durante una etapa muy dura de su vida, que fue cuando a la conductora le detectaron cáncer.

Sin embargo, debido a sus ocupaciones, ambos fueron distanciándose, teniendo como resultado su divorcio. Y es que, aunque su matrimonio finalizó en el año 2010, la famosa conductora de televisión dio a conocer a través de una entrevista realizada por Yordi Rosado lo que conllevó a que ambos se separaran.

Adamari López confiesa las razones por la que Luis Fonsi y ella se separaron

Durante una conversión con Yordi Rosado, Adamari López contó con poco sobre su divorcio con Luis Fonsi, indicando que las cosas ya no eran como antes y se estaban enfriando.

“Las cosas ya estaban frías entre Fonsi y yo, pero no sabía si era la distancia. Él hacía promoción, pero era una relación fría. Yo siempre con el deseo de que esto mejorará; yo no estaba en la casa, él estaba enojado y dije ‘cuando termine de trabajar todo volverá a la normalidad’. Así regresé a Miami, pero no hubo mejoría en nada, no me fueron a buscar al aeropuerto”, dijo.

“Él no era mucho de hablar, vivíamos por encimita. Estuvimos como un año sin nada y un día estando de viaje, me llama y me dice que se quiere divorciar. Me dice que no quería más”, explicó.

Asimismo, tras 10 años de su divorcio, Adamari indica que no le guarda rencor al cantante puertorriqueño, a pesar de que este no supo manejar la situación, agregando además que ella seguirá contando lo que realmente sucedió cada vez que le pregunten.

“No supo manejar las cosas, no creo que haya sido para hacerme daño. Es más joven que yo y no supo manejarlo. Yo no tengo nada que esconder, son cosas que le pasan a cualquiera. En ese momento no duermes, no comes, no te deja de doler la cabeza”, aseguró.

Para finalizar, la famosa reveló que tras su separación le costó mucho volver a ser feliz y sentirse plena, ya que en ese entonces veía la situación tan difícil, como si su mundo se terminara. “Tardé como dos años en recuperarme bien”, indicó.