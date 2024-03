Apio Quijano anunció su retiro de los 90’s Pop Tour, ¿también dejará Kabah?

Apio Quijano sorprendió a todos hace unos días al anunciar que planeaba retirarse de los 90′s Pop Tour porque necesitaba tomar un descanso, ya que no ha parado de trabajar desde hace un tiempo.

El integrante de Kabah aseguró que no era un adiós definitivo, pero tras salir de “La Casa de los Famosos México”, un proyecto que lo dejó sumamente extenuado, poco después se reintegró en la gira con el grupo y el tour.

“Quiero tomar proyectos que no me exijan tanto y poder disfrutar de mi vida. Estoy agradecido con Bobo, son unos lindos, me han apoyado en cada paso que he dado, también los Kabah... No es un adiós, es un hasta pronto. Probablemente más adelante pueda tener una aparición”, compartió Apio Quijano con la prensa.

Apio Quijano seguirá en Kabah y planean expandirse más allá de los 90′s Pop Tour

En el programa “De primera mano”, Apio Quijano aclaró que su salida de los 90′s Pop Tour no significaba que también dejaba Kabah, de hecho, todavía se presentará con ellos en fechas privadas que tienen programadas para los próximos tres o cuatro meses.

Asimismo, expresó que los 90′s Pop Tour era un proyecto al que ha formado parte desde hace 4 años, siente que llegó la hora de dar por concluido esta etapa.

Apio Quijano también resaltó que estaba interesado en realizar otros proyectos, pero para eso necesitaba contar con tiempo que no tenía. No especificó qué clase de proyectos le gustaría hacer, pero probablemente muy pronto lo compartirá con sus seguidores.

Quiso dejar en claro que primero descansará porque “La Casa de los Famosos México” lo drenó mucho y todavía siente que no ha podido recuperar por completo sus energías.