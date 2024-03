“Envejece con dignidad”: Erika Buenfil ‘reaparece’ con nuevo rostro y la acusan de hacerse ‘arreglitos’

Erika Buenfil sorprendió en redes sociales con un cambio de look que desató especulaciones entre sus seguidores, quienes le habrían cuestionado si se había sometido a algún tipo de procedimiento estético.

La famosa actriz de 60 años, no solo es un referente de la televisión, también un ícono de las redes sociales, gracias a sus divertidos videos que ha publicado en TikTok, acompañada de compañeros de set y de su propio hijo, obteniendo tal popularidad que actualmente acumula más de 17 millones de seguidores.

Sin temor al qué dirán, Erika Buenfil suele mostrarse en redes sociales, sin tapujos, completamente al natural, a veces incluso sin gota de maquillaje y en sus momentos más privados como sus merecidas vacaciones.

Tampoco ha temido revelar los ‘arreglitos’ a los que se ha sometido, pues a finales de 2023, la actriz compartió un video sobre un tratamiento estético que se hizo para eliminar la papada con el doctor Uriel Hedding.

Erika Buenfil Instagram: @erikabuenfil50 (Instagram: @erikabuenfil50)

Erika Buenfil aparece con el rostro cambiado

Erika Buenfil no deja sus redes sociales y constantemente está compartiendo con sus seguidores un poco más de su día a día, sin embargo, la famosa actriz de 60 años, sorprendió a más de uno con un video posteado recientemente que desató una serie de especulaciones.

Por mucho tiempo, la actriz ha sido motivo de comparaciones por parte de los fans con la cantante Adele por su parecido físico, siendo ambas poseedoras de una belleza incomparable, demostrando que la edad no limita a la hora de arreglarse y mucho menos es impedimento para lucir hermosa.

Sin embargo, su video posteado junto con el famoso maquillista y hair stylist Vico Guadarrama, desató debate, y es que el trabajo que hizo con Erika Buenfil llegó a despertar, especulaciones sobre un posible arreglo estético.

Acusan a Erika Buenfil de aplicarse hilos tensores

Erika Buenfil compartió un divertido video junto con Vico Guadarrama, en donde la actriz presumió un look de top de tirantes color negro y pantalón blanco. Pero lo que destacó fue su peinado dividido por la mitad, mostrando algunas ondulaciones y un maquillaje en tonos durazno que le dieron mucha luz a su rostro.

Su mirada presumía unos ‘foxy eyes’ con un ligero delineado y sombras marrones y unos labios nude, que impactaron a más de uno. Pero fue este look el que desató debate en redes sociales sobre si la famosa traía hilos tensores:

“Fugitiva!!!!!!! Le acabas de robar el alma Adele”, “Omggg. Se hizo un procedimiento? Se ve aún más bella”, “Lo tuve que ver muchas veces para entender que trae hilos tensores, por eso el efecto cat eye en la mirada (no, no fue solo maquillaje)”. A la polémica, Vico Guadarrama contestó: “les prometo que no trae hilos tensores pronto les haremos tutorial de este makeup”.

Acusan a Erika Buenfil de usar hilos tensores Instagram: @erikabuenfil50 (Instagram: @erikabuenfil50)

Los hilos tensores se usan en la medicina estética para rejuvenecer el rostro, estos se pueden aplicar para levantar las cejas, eliminar arrugas, flacidez facial e incluso redefinir el rostro y mandíbula.