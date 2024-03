Niurka Marcos confiesa que nunca amó a Juan Osorio a pesar de haber estado casada cinco años con él

Fiel a su manera de decir las cosas, tajante y sin pelos en la lengua, Niurka Marcos ha realizado una inquietante confesión. En un encuentro con la prensa, la vedette dijo que nunca llegó a amar a Juan Osorio, a pesar de haber estado casada con él durante cinco años.

Niurka y Juan estuvieron casados entre el año 1998 y 2003. En ese lapso de tiempo la relación dio como fruto el nacimiento de Emilio Osorio, hoy una figura del mundo del entretenimiento en México y América Latina, al igual que sus padres.

Sin embargo, eso no era motivo para que Niurka sintiera amor por el hombre con el que estaba casado. En una reseña de Infobae hay declaraciones de la vedette cubana, en las que revela que la relación con Juan Osorio fue una especie de transacción en la que ambos se vieron beneficiados de alguna manera.

También te puede interesar: Critican a Emilio Osorio por el polémico atuendo que vistió durante la boda de Kiko Marcos

Lo llegó a considerar familia y le tuvo mucho cariño, pero no lo llegó a amar realmente, según ella misma dice, con su forma particular de expresar las cosas.

“Yo no te voy a decir que me enamoré de Juan. Yo a Juan lo adoré. Lo adopté. Lo quise mucho y fue para mí mi familia. Él me ayudó a colocarme en el escenario ideal que cualquier artista quisiera, como lo era Televisa en ese momento, y yo lo ayudé a salirse de las drogas”, dijo Niurka.

“Mi carrera le aportó mucho beneficio económico a él y su regalo de ponerme en Televisa me aportó mucho beneficio económico a mí. Entonces, estamos a mano”, añadió

“Lo adoré mucho. Una cosa es el amor y otra cosa es el querer. El adorar mucho a una persona, el volverla parte de tu día con día, alguien importante en tu vida. Aunque está bloqueado, él es mi familia. Aunque él no quiera, aunque en este momento me odie, aunque su vieja le eche mierda de mí y le envenene el corazón y la mente”, concluyó.