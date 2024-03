RADWIMPS: la banda de rock japonesa señala que Asia no solo es K-pop

Hoy en día cuando se habla musicalmente de Asia, lo primero que se viene a la mente es el K-pop, pero hay otros géneros que también sobresalen como el rock. Publimetro platicó con RADWIMPS, la banda japonesa que está por arrancar The Way You Yawn, And the Outcry of Peace: Latin America Tour 2024.

“¡Sí! ¡Estamos tan listos! Principalmente, es la primera vez que vengo a Latinoamérica excepto México, por lo que es más o menos como sentir ‘es tan bueno verte por primera vez’. Espero mucha energía proveniente de la audiencia. Necesitamos asegurarnos de exceder esa energía en el escenario”, señaló el vocalista, Yojiro Noda.

RADWIMPS, la banda de rock japonesa charló sobre su próxima visita a México. (Foto: Cortesía.)

“El público de la Ciudad de México ya cantaba incluso antes de que subiéramos al escenario. Eso no sucedió en ningún otro lugar del mundo y fue una locura”, añadió el guitarrista, Akira Kuwahara ante su próximo regreso al país.

La agrupación ha logrado un importante reconocimiento a su carrera, y señaló como está el rock en un mundo dominado por el K-pop.

“Hoy el K-pop domina Asia, y el rock está tratando de sobrevivir en todo el mundo. Tengo pocos amigos que sean artistas de K-pop y sé que han pasado por un entrenamiento muy duro durante mucho tiempo. Entonces el K-pop no es solo una tendencia. Creo que su desempeño es de clase mundial. Además de la práctica, las bandas de rock necesitan escribir buenas canciones por su cuenta, lo que puede ser un poco más difícil, pero creo que hay grandes cualidades con las que podemos competir con las estrellas del hip hop y los grupos de baile. Espero que haya más bandas de rock de clase mundial de Japón saliendo al mundo, incluida nuestra banda”, explicó Akira Kuwahara.

“Somos una banda de rock. Mucha gente nos encontró a través de las películas de Makoto Shinkai, lo cual es increíble, pero al mismo tiempo no somos solo eso. Tenemos una energía enorme como banda de rock. No queremos que nos definan con una palabra o categoría. Sólo queremos seguir creando nuevas canciones y estilos. Queremos ser una banda que no se pueda expresar en una palabra”. — Yojiro Noda, vocalista

Al preguntarles, cuál es la canción favorita para tocar en vivo y por qué, ellos respondieron, “Oshakashama es mi favorita para tocar en vivo. Las frases meticulosamente compuestas son divertidas de interpretar. Tenemos una sesión improvisada que pusimos como arreglo especial para la versión en vivo y esa sección siempre me emociona de tocar”, compartió Yusuke Takeda.

RADWIMPS reveló que el año pasado tuvieron un momento clave para su carrera, “la gira mundial 2023 fue una experiencia de orgullo. Tocar frente a tanta gente en una gira con entradas agotadas alrededor del mundo no era lo que esperábamos cuando empezamos la banda cuando teníamos 15 años. Se siente como si todavía estuviéramos viviendo en un sueño”, comentó Yojiro Noda.

La banda también se ha unido al reconocido compositor de música para cine Kazuma Jinnouchi, para crear la banda sonora perfecta para la última película del galardonado director Makoto Shinkai, Suzume, que recaudó más de 300 millones de dólares en taquilla a nivel mundial y fue nominada a un Globo de Oro.

“Originalmente pensé que habría más intercambio de ideas, pero no teníamos mucho tiempo así que trabajamos principalmente por separado en nuestras propias tareas. Desearía que pudiéramos trabajar más estrechamente, pero desafortunadamente no fue una gran asociación. Dicho esto, aprendimos mucho de él hacia el final de la grabación en Londres. Hizo arreglos orquestales de nuestras melodías en algunas de las canciones. Su magia de arreglos y orquestación, desarrollada a partir de su experiencia en composición cinematográfica, fue muy inspiradora para nosotros”, dijo Yojiro Noda.

Mientras que Yusuke Takeda, añadió, “Tiene tanto conocimiento que nosotros no tenemos, como una técnica especial de interpretación de instrumentos orquestales y capas de cuerdas y metales con sintetizador para una mayor presencia”.

El cuarteto japonés, Radwimps, se formó en 2001 y debutó con un sello discográfico importante en 2005, ganando una amplia base de fans, con la generación más joven como núcleo.

Mensaje a fans mexicanos

“¡Creo son una de las audiencias más grandes del mundo y estamos ansiosos por verte nuevamente! ¡Así que consigue tus entradas y ven a vernos tocar!”, dijo Yojiro Noda”.

“La audiencia del último show en la Ciudad de México estaba loca, así que no puedo esperar a experimentar esa atmósfera nuevamente”, señaló Yusuke Takeda.

“Tan pronto como tocamos en la Ciudad de México el año pasado, hablamos de regresar. ¡Queremos asegurarnos de que todos, tanto la primera como la segunda vez, estén contentos con nuestro desempeño!”, finalizó Akira Kuwahara.

Conciertos en Latinoamérica

15 de marzo. Pepsi Center WTC (Ciudad de México )

) 17 de marzo. Auditorio Citibanamex ( Monterrey )

) 21 de marzo. Audio Club (Sao Paulo, Brasil)

24 de marzo. Caupolican Theatre (Santiago, Chile)

