Revelan pruebas contundentes de que Cristian Castro intentaba seducir a otras mujeres siendo novio de Mariela Castro

Luego de que se confirmara la ruptura sentimental entre Cristian Castro y Mariela Sánchez, los medios de comunicación no han dejado de hurgar en la vida personal de los dos para descifrar los verdaderos motivos del truene.

La empresaria de origen argentino rompió el silencio, confesó su versión y lo que originó para que llegase el fin de este corto romance en el que incluso ya se avizoraba hasta el matrimonio.

Notablemente conmovida al llegar a su país , Mariela ofreció unas cortas declaraciones al respecto, sin pena admitió cómo estaba su estado de ánimo tras la separación:

“La verdad no estoy bien… sí yo también me sorprendí. Pero bueno, estoy triste, así que prefiero no hablar, así que gracias, chicos…”, dijo Sánchez.

Negó en todo momento algún maltrato o engaño. “Yo no tengo que hablar, yo hablo al lado de Cristian nada más. A quién le puede importar mi vida, llevo una vida normal yo. Soy una chica grande, tengo 42 años, tengo un negocio y a mí esto no me interesa, yo hablo al lado de él, nada más. Todos me vieron…”, dijo para las cámaras de Ventaneando.

Sin embargo, los colegas de Chusma News revelan audios delatadores para Cristian Castro, ya que se escucha como el cantante mexicano le habla de manera muy picante a otras mujeres.

“Qué rico. Qué cosa tan rica, qué lindo”, se escucha en el audio difundido por el medio antes mencionado, según reseña TV y Novelas. “¿Te voy a ver? Todo rico. ¿Me dejas verte? Déjame verte sin la de arriba. Déjame verlas, y abajo también déjame ver”, se escucha en una segunda frase del cantante mexicano.