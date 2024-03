¡Sufre Piqué! Shakira presume su figura con ‘picantes’ fotos en bikini y dicen que parece de 30

Shakira está haciendo la promoción de su nuevo álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ que terminaría por cerrar uno de los capítulos más tormentosos de su vida tras su separación con Gerard Piqué, plasmando en su disco algunas de sus vivencias durante poco más de una década con el exfutbolista.

El álbum contendrá un total de 17 canciones, entre ellas sus éxitos ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’, ‘BRZP Music Sessions, Vol. 53′, ‘El Jefe’, ‘Acróstico’ y ‘Copa Vacía’, donde contó su lado de la historia con Pìqué y exorcizó los últimos demonios que quedaban tras su ruptura, además de regalar a sus fanáticos, su regreso a la música tras algunos años de ausencia.

El pasado fin de semana, la barranquillera sorprendió con un pequeño adelanto de su tema con Grupo Frontera que se llamará ‘(Entre Paréntesis)’ y el día de hoy, ya preparó a sus seguidores revelando de qué va su tema ‘Nassau’ con una serie de fotos que incendiaron el internet.

Shakira enciende la red con nueva foto en bikini

Shakira ya hizo una pequeña presentación de su tema ‘Nassau’ que se trata de una ciudad ubicada en las Bahamas; y para tener toda el aura completa de un clima cálido como el de este paraíso turístico, la cantante posó con un imponente look de bikini no sin antes adelantar de qué iría el que sería el tema número siete de su álbum.

“Esta canción Nassau es mi interpretación del Afrobeat - estará en mi nuevo álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ que llega el 22 de marzo”.

La promoción de su tema y álbum lo acompañó de cuatro candentes fotografías desde la playa con un sexy bikini que se trata de un nuevo diseño de un viejo conocido, su look morado de flecos que ella misma habría diseñado en 2020. “Este es un nuevo traje de baño que diseñé y mi amiga Bego realizó ¡Siempre crearé mi propio traje para el verano!”, presumió en redes sociales años atrás.

Esta vez la pieza no solo cambió de color, también de estampado en colores marrones y dorados estilo militar con flecos y su melena rizada, dignos de Shakira del pasado, retomando ligeramente su estilismo de álbumes pasados.

Shakira se llena de halagos tras foto en bikini

Shakira encendió la red con sus nuevas fotos en bikini para promocionar su nuevo tema ‘Nassau’, muchos aseguraron que el look le favorecía tanto que incluso se había restado años de encima, algunos dijeron que era como “El mísmisimo vino en persona” mientras que otros comentaron que “Parecía de 30″, uno de los usuarios incluso especuló que estaría enamorada: “Shakira está enamoradaaaaaa, ahora el misterio es de quien”.

A sus 47 años, Shakira demostró que no hay edad para usar un bikini rompiendo con las famosas reglas de Carolina Herrera que dicen: “Una mujer mayor de 40 años no debería utilizar bikini: “Las minifaldas son para jovencitas, así como los bikinis. Yo los dejé a finales de los 40, principios de los 50. Y no uso vaqueros porque son para gente joven”.