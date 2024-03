¿Cuánto es la fortuna con la que se retira de los escenarios María Antonieta de las Nieves?

La actriz María Antonieta de las Nieves, es reconocida mundialmente por haber dado vida a la ‘Chilindrina′ en el icónico personaje de ‘El chavo del 8′, además de varios sketches en el programa ‘Chespirito′. La mexicana cuenta con una amplia carrera, principalmente en doblajes clásicos en los años 60 y 70 donde obtuvo sus personajes más destacados.

Recientemente, la famosa de 74 años anunció oficialmente su retiro de los escenarios y de la televisión, durante una entrevista informó: “Sí, me retiro, y te voy a decir por qué. Espero que sea una gira larga, bastante extensa. Entonces, si tengo 74 años, ¿Cuántos años más puedo estar en un escenario? Yo no quiero dar lástima a la gente, dijo.

También dio a conocer que su último proyecto será una obra de teatro, titulada Los huevos de mi madre, “Entonces Los huevos de mi madre, sí va a ser lo último”, señaló María.

Es de mencionar, que en el 2021 se ganó el Récord Guinness por tener la carrera más larga interpretando el mismo personaje infantil. “Han sido cinco generaciones las que me han visto, ahora me ven nietos de los que me conocieron al principio y espero aguantar otros 20 años, haber recorrido el mundo con este personaje es algo único”, comentó de las Nieves con un tono de emoción.

¿Cuánto es la fortuna con la que se retira de los escenarios la actriz?

Junto a su salida de la fama, se habla además de la significativa fortuna con la que se podría estar retirando María Antonieta de las Nieves. Según algunos sitios que son especialistas en el tema, se rumora que acumula millones de dólares fruto de su arduo trabajo por muchos años.

Para ser exactos, la ‘Chilindrina′ tiene un aproximado de $10 millones de dólares, que equivalen a unos $169 millones de pesos mexicanos, según reseña Celebrity Net Worth.