Lyn May le dice “copionas” de sus vestuarios a estas famosas

Lyn May acusa de copionas a varias famosas

Liliana Mendiola Mayanes, conocida como ‘Lyn May’, actriz y vedette mexicana con más de 50 años de carrera artística, se formó como bailarina clásica, además de aprender ritmos latinos lo que la lleva a ser una de las mejores bailarinas de mambo en el mundo. Así como es reconocida en la danza, también lo es en el cine, teatro y el cabaret.

En su recorrido profesional, obtuvo el papel de protagonista en la película ‘Tivoli’, y en pocos años logró consolidarse como la figura más taquillera del cine mexicano. Ha hecho más de 100 películas, algunas de ellas son: ‘Las Ficheras’, ‘Noches de cabaret’, ‘Las cariñosas’, ‘Burlesque’, ‘La casa que arde de noche’, ‘Los Lavaderos’, entre otras.

A ‘Lyn May’ no le ha tocado una vida fácil, aunque en el amor ha conquistado muchos corazones, y es que en la lista de las relaciones que ha tenido resaltan varios famosos como los cantantes Vicente Fernández y Juan Gabriel, además de actores, empresarios, productores y hasta se rumoró que sostuvo amoríos con un presidente de México, del cual nunca ha revelado su identidad.

¿Cuáles son las famosas que están copiando el estilo de Lyn May?

Con una publicación en su cuenta de Instagram, la mexicana acusa de ‘copionas’ a varias famosas, afirmando que están usando su mismo vestuario. En las fotografías colgadas arremete en contra de las cantantes Karol G, Cardi B, Jennifer López, y Megan Thee Stallion.

“Me copian, no son originales. Me impresiona el cinismo de algunas cantantes de copiar mis looks, exactamente sin darme crédito, incluso trabajan con los mismos diseñadores”, comentó Lyn.

Esta no es la primera vez que hace este tipo de señalamientos, en diferentes oportunidades al ser abordada por la prensa, la actriz ha hablado sobre el tema, donde también señala a la reina del pop Madonna y a Belinda.